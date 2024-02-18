ВС РФ применяет управляемые авиабомбы.

Недавно в сети всплыла информация из МО РФ, в которой говорилось, что одна выпущенная российская бомба забирает жизни в среднем двух военнослужащих ВСУ. Ряд источников подверг критике заявленную информацию, но теперь в прессе появилось очередное заявление нового главкома ВСУ Александра Сырского о больших потерях украинской армии из-за российских управляемых авиационных бомб. Точно количества пострадавших главком не сообщил, но если привыкшая скрывать проблемы Украина о таком сообщает, то дела там действительно очень печальны.

В своем заявлении бывший командующий Сухопутными силами ВСУ Сырский рассказал, что обстановка на ЛБС складывается для Украины не самым лучшим образом. Украинская армия теряет личный состав из-за действий русской авиации и классической артиллерии. При этом ВСУ вынуждены уйти в оборону, так как у них, банально нет возможность наступать или наносить контрудары. Это заявление проходит на фоне сообщений в западной прессе о том, что у ВСУ большая нехватка зенитных ракет и артиллерийских снарядов. Вероятно, это часть очередной компании по попытке выдавить из Запада дополнительные поставки, которые так нужны украинской армии.

реклама

К слову, о российской армии, сегодня основное внимание приковано к событиям вокруг Авдеевки и именно там ВСУ теряет больше всего живой силы, которую не успевают восполнять из-за недобора «мобилизационного ресурса». Российские войска тем временем, поэтапно захватывают улицы Авдеевки одну за другой, стремясь окружить часть засевшего в городе украинского гарнизона. К слову, в отличии от Залужного, Сырский не предлагает Зеленскому вывести украинских военнослужащих из почти потерянного города. Чем заслуженно поднимает волну негатива со стороны простых военных в свою сторону.