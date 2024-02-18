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В рамках проведения «Рамштайна» была создана «коалиция ПВО» для снабжения ВСУ средствами ПВО
Коалиция даже принесла некоторые результаты для Киева.

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На протяжении последних месяцев украинские высшие военные чины не раз жаловались в СМИ на тему острой нехватки средств противовоздушной и противоракетной обороны. Одновременно они заявляли, что Западу стоит приложить больше усилий для снабжения ВСУ столь необходимыми изделиями. На прошедшем саммите «Рамштайн» в ходе которого решили проблемы с Украиной, подняли вопрос снабжения ВСУ ракетами и ЗРК. Об этом сообщил глава военного ведомства Украины Рустем Умеров, который присутствовал на сборище вместе с генералом Сырским.

Со слов главы Минобороны Украины Умерова выходит, что этот «Рамштайн» оказался более плодотворным и там удалось достичь «некоторых договоренностей». В частности, было объявлено о создании так называемой «коалиции противовоздушной и противоракетной обороны», которая займется поставками зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов к ним Украине. В коалицию вошло несколько государств Запада. Которые передадут ВСУ свои запасы.

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Также, по словам Умерова, решался вопрос с увеличением поставок Украине артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Но подробностей, как и в случае с ЗРК и ЗУР, глава Минобороны не сообщил. Более интересны слова министра про работу «коалиции дронов», которая займется поставками БПЛА для нужд украинской армии и в которую вошли такие страны как Литва, Латвия, Эстония, Германия и т.д.

Когда Умеровву задали провокационный вопрос по поводу появления в Украине американских истребителей F-16, то политик заявил, что «все идет согласно графику». Более подробных заявлений про поставки авиации западного производства министр обороны предпочел не говорить. В любом случае, уже объявленная информация приведет к усложнению обстановки на ЛБС.

#всу #пво
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