Потому что "Цирконы" и "Калибры" сбить хотят все, но мало кто может это сделать

ВСУ не могут разместить переданные американские истребители F-16 на военных аэродромах стран НАТО, даже если бы и хотели. Эту информацию сообщил пресс-офицер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в телевизионном эфире ТВ-канала «Киев-24».



По словам украинского полковника, у каждого государства есть определенные принципы, соблюдение которых является важной политической парадигмой. Поэтому никто в здравом уме не примет на себя ответственность, размещая боевую технику, местоположение которой может стать целью для массированного ракетного удара. И Россия без проблем выполнит этот удар, чтобы предупредить дальнейшие действия. Поэтому F-16 украинской армии будут базироваться только в этой восточноевропейской стране и нигде больше.

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Источник фото: Рамблер



Однако, никто не запрещает коллективному Западу предоставить украинской армии достаточное количество боеприпасов и систем ПВО. Но что первых, что вторых критически не хватает, так как российская оборонная промышленность производит высокоточные дальнобойные виды вооружения в большом количестве. Из-за этого переданные украинским зенитчикам противоракеты и установки быстро заканчиваются.



Ранее старший офицер ВСУ заявлял, что его страна еще не готова к приему F-16, так как отсутствует инфраструктура и опытные летчики.