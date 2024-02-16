Сырский признал, что обстановка вокруг города тяжелая.

На территории ДНР наблюдается резкое потепление, которое привело к таянию снега и льда, превращая землю вокруг Авдеевки в настоящее болото. Именно по этому болоту вынуждены передвигаться украинские солдаты, которых гонят в укрепрайон для усиления засевшего там гарнизона. Одновременно в интернете появляется куча заявлений от солдат ВСУ о том, что по дорогам в город уже не попасть и приходится тащить снаряжение на себе. Разумеется, это приводит к тому, что припасы внутри оборонительных сооружений начинают заканчиваться.

Украинским солдатам, чтобы попасть в город приходится преодолевать настоящее болото, которое образовалось на пеших тропах и в полях. Автомобильные дороги в Авдеевку находятся под плотным огневым контролем российской армии и транспорт по ним сейчас пускать опасаются, так как его все равно перехватят. При этом, что интересно, генерал Тарнавский рассказывает, что гарнизон скоро получит свежее пополнение, но это заявление появилось 11 февраля, а ситуация только ухудшается. Новый главком Сырский также признал, что обстановка вокруг города находится в крайне тяжелом состоянии и пообещал отреагировать.

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Самое интересное, что украинский гарнизон в Авдеевке, несмотря на возможность пешего отхода, по сути, уже находится в окруженном состоянии. Им успешно отрезают большую часть снабжения, а логистика при помощи человеческих но не способна полностью удовлетворить потребности. При этом из укрепрайона не эвакуируют раненых бойцов, которые остаются внутри гарнизона и также создают среьезыне пробелмы с содержанием. В случае массовой эвакуации, солдаты окажутся в сложной ситуации, когда вероятные колонны техники попадут под перекрестный огонь русской артиллерии, авиации и прочих систем.