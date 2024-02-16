Применялись они по Кременной в Луганской Народной Республике.

Американские партнеры украинской власти продолжают подкидывать Киеву вооружение, несмотря на непростую политическую обстановку в США. Вопреки заявлениям конгрессменов поток вооружения не прекращается. Так в конце января 2024-го года Пентагон опубликовал на своем сайте информацию про очередной пакет «помощи», в котором упомянули о планирующих бомбах для РСЗО HIMARS. Сегодня поступили новости, что использование этих бомб зафиксировано в ЛНР в районе Кременной, по которой такой «подарок» и прилетел.

Киев получил партию бомб GLSDB и почти сразу начал их использовать. В качестве платформы для запуска боеприпаса используется широко известный HIMARS и MLRS, которые также передали с Запада. GLSDB можно расшифровать, как «ground launch small diameter bomb», что на русский переводится, как «запускаемая с поверхности бомба малого диаметра». Их разработали на базе обычной авиационной бомбы GBU-39 и используют для точечных ударов по целям. Бомба способна лететь до 150 км и планирует с помощью складных крыльев, первоначальный импульс придает реактивный двигатель, который выбрасывает снаряд из пусковой установки.

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Несмотря на большую дальность полета и высокую точность попадания, у GLSDB имеется серьёзный недостаток по сравнению с обычными зарядам HIMARS. Проблема заключается в сниженной скорости полета и лучшей заметности для наших РЛС. Российские системы ПВО будут способны адекватно бороться с украинской «новинкой». При этом принцип действия чем-то схож с отечественными УМПК, которые доставляют немало проблем ВСУ. Однако наши Модули планирования и коррекции значительно более устойчивы к помехам, украинские системы е способных их засечь, а масса бомб куда выше.