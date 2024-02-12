Противоядие против мобильных зарубежных РСЗО у армии России есть и успешно применяется

На фоне сильнейшего дефицитного состояния, когда практически вся украинская армия страдает от последствий нехватки различного типа боеприпасов, так и вооружений, способных оказывать усиленную поддержку терпящим бедствие даже в условиях обороны своих позиций ВСУ, появились фотографии, на которых две пусковых установки залпового огня американского HIMARS были обнаружены на одном из военных аэропортов США. Предположительно, эти машины оказались в числе везунчиков, так как хотя они серьёзно повреждены, что видно визуально, их восстановление ещё имеет смысл, раз их привезли на родину производства для починки. А вот остальные бронемашины, приспособленные для запуска высокоточных корректируемых ракет, вероятно были уничтожены российской армией, лишь малое количество из которых ещё где-то скрывается, боясь получить во время контрбатарейной стрельбы «ответку» благодаря возросшим возможностям ВС России.





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Источник фото: ТГ-канал "Украина.ру"





Известно, что в последнее время уровень координации между подразделениями на передовой со стороны российского Генштаба поднялся на новый уровень при сравнении его с начальным периодом СВО. Не в последнюю очередь это связывают с некими спутниковыми терминалами связи, крайне похожими на продукцию SpaceX, чей руководитель Илон Маск всячески опровергает подобную информацию, заявляя, что территория России не подключена к подобной высокоскоростной связи.





Источник фото: ТГ-канал "Украина.ру"







Вместе с тем ряд источников с российской стороны сообщает, что американские HIMARS стали выявляться при помощи разведывательных дронов «Орлан-10» и так же оперативно уничтожаться сверхдальнобойными РСЗО линейки «Торнадо-С», получившими возможность наводиться на выявленные цели в автоматическом режиме и поражать последние снарядами серии 9М542 с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью, способными пролететь 120 километров.





"Торнадо-С". Источник фото: Ракетная техника







Вероятные кадры использования которых в недавнем времени лично увидел министр обороны России Сергей Шойгу.