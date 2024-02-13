Ключевым фактором стал приближающийся халвинг.

Биткоин 13 февраля снова преодолел отметку в $50 000 и торгуется на самом высоком уровне с декабря 2021 года. Причина сильного роста курса в последние несколько дней заключается, прежде всего, в значительном увеличении чистого притока в спотовые биткоин-ETF, недавно одобренные в США. Только в прошлую пятницу, 9 февраля, инвестиционные продукты получили чистый приток в размере $540 млн.

С ростом цен все биткоины, находящиеся в обращении, теперь стоят почти триллион долларов. Впервые биткоин достиг рыночной капитализации в $1 трлн в феврале 2021 года. Тогда он торговался по цене чуть менее $53 700. С тех пор в обращение поступил ровно один миллион новых BTC, поэтому сегодня достаточно цены чуть менее $51 000 для достижения капитализации в $1 трлн. С текущей рыночной капитализацией около $980 млрд биткоин занимает десятое место среди самых ценных активов в мире.

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С момента своего локального минимума в ноябре прошлого года цена биткоина выросла более чем в три раза. А всего полгода назад биткоин стоил вдвое меньше, чем сегодня. В таком росте цен нет ничего необычного для биткоина: он часто усиливается сам по себе, поскольку рост цен привлекает спекулянтов. Это приводит к постоянно растущему спросу на монеты, количество которых ограничено.

В последний раз биткоин повышался в цене шесть месяцев подряд во время бычьего ралли 2020/21 года, когда актив вырос с примерно $10 000 до чуть менее $60 000 за полгода.

Через несколько недель произойдет халвинг, после чего сократится количество новых биткоинов, поступающих в обращение. Ранее после этого события курс всегда повышался. Кроме того, вскоре, вероятно, будут снижены процентные ставки, а рынки будут наводнены так называемыми дешевыми деньгами – не в последнюю очередь из-за постоянно растущего госдолга США, который сейчас составляет более $34 трлн. Биткоин доказал, что является отличной защитой от экспансионистской денежно-кредитной политики и девальвации бумажных денег.