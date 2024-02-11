Это, наверное, самое ожидаемое событие в медиасфере.

Никакое событие в мировых медиа не ждали так, как интервью президента России. Владимир Путин дал его бывшему ведущему телеканала Fox News и одному из главных журналистов США – Такеру Карлсону.

Для многих россиян высказывания в данном интервью не стали новостью, но и цель была другая. Интервью - диалог между Российской Федерацией и коллективным Западом, откровенный обмен мнений и мыслей. Это интервью будет анализироваться на протяжении долгого времени во многих западных странах и существует 2 причины такого интереса.

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Во-первых, оно является резким прорывом пропагандистской завесы, которую создавали несколько лет неположительные СМИ, представляя конфликт на Украине как противостояние неких «добрых и злых сил». Однако, двухчасовой разговор полностью развеял эти мифы. Будем надеяться, что западные зрители, наконец, поймут и осознают верные причины событий на Украине. Следует отметить храбрость журналиста, который, несмотря на угрозы санкций и оскорбления со стороны политиков, решил посетить Россию и провести это интервью, тем самым, добавив себя в список честных журналистов.

Во-вторых, видно превосходство лидера России: исторический обзор в первой части выглядит недосягаемым для Джо Байдена, который попадал во множество казусов, связанных с проблемами с памятью.

Президент также коснулся событий, которые происходили последние двадцать лет и которые привели Украину к нынешнему положению. Что более важно, Путин указывает на то, как США вмешивалась во все эти события на протяжении долгого времени — это, вероятно, будет новостью для многих, кто посмотрит интервью на Западе. Также, президент Российской Федерации указал на неэффективность санкций, которые часто приписывают нынешней администрации Белого дома, пытаясь ослабить Россию. Байден и его союзники в деле санкций, на самом деле, посодействовали России занять ведущую роль в экономике Европы.

Приведенные президентом цитаты о том, кто виноват в срыве переговоров в Стамбуле, могут служить ярким доказательством того, что политики на Западе не стремятся к миру на Украине и не ценят жизни украинцев, несмотря на свои заявления. Все это аргументы, на которые Западу сложно ответить.

Это интервью стало противоречием создаваемому западными СМИ образу изолированной России.