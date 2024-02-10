Которых якобы перевозили на сбитом Ил-76 в Белгородской области.

Высшее руководство Украины всегда отличалось богато развитой фантазией и любовью к высказыванию своеобразных теорий. Так, глава СНБО Данилов рассказал в ходе очередного интервью, что никаких украинских пленных на борту сбитого Ил-76 не было. Более того, если верить его словам, то русские сами сбили свой борт с целью дискредитировать украинскую сторону. В общем, украинский чиновник завел привычную шарманку, но при этом дополнил свое утверждение бетонным доводом. Ссылаясь на сбитый украинский самолет под Тегераном, Данилов сказал, на поле падения не хватает «биологического материала» и почему-то нет большого количества крови.

Если верить данному Даниловом интервью, то любая авиакатастрофа должна сопровождаться большим разбросом тел погибших, а все вокруг обязано покрыться равномерным слоем крови. А так как ничего такого в Белгородской области нет, то никаких пленных на борту не было, а перевозили груз военного назначения. Также Данилов подверг сомнению утверждение, что борт был сбит украинскими войсками, так как такого просто не могло быть – Украина мирная страна. Вероятно, главе СНБО просто нужно посмотреть нормальные новости и послушать заявления Владимира Путина.

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В общем, Данилов, как обычный украинский функционер, витает в своих фантазиях и пытается выдавать их за действительность. При этом, он полностью игнорирует реально положение вещей и просто гнет свою линию. При этом он еще не самый странный представитель и выделяется на фоне остальных, порой, крайне разумными решениями.