Эксперты провели анализ повреждения обшивки упавшего в Белгородской области самолета.

30 января 2024 года, в сети появились новости о расшифровке «черных ящиков» упавшего на прошлой неделе Ил-76. Там говорилось, что обшивка самолета подверглась внешнему воздействию, что стало причиной падения. Сегодня информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник, сообщило, что эксперты установили, что поразившая военно-транспортный борт ракета была западного производства. Это стало понятно по характеру повреждений обшивки, на которой остались весьма специфические следы.

Напомним, что на прошлой неделе 24 января 2024 года в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет ВКС РФ с украинскими военнопленными на борту. Наш Ил-76 вез партию пленных для обмена с украинской стороной, но на посадке по нему прилетело сразу две зенитные ракеты неизвестного производства. Сначала было установлено, что пуски происходили с украинской территории, затем в украинских СМИ появились заявление, что именно ВСУ причастны к акции, а когда стало известно про пленных все разом начали тереть новости и сообщения. Тогда высказывались предположения, что сбившие борт ракеты были западного производства, но официального подтверждения не было.

реклама

К сожалению, больше подробностей экспертизы обломков РИА Новости не опубликовали, так что каким именно комплексом совершился акт пока неизвестно. Однако тут можно предположить два варианта и это либо американский «Патриот», либо франко-германский IRIS-T, которые широко представлены в Вооруженных силах Украины. Вполне вероятно, что наша разведка сейчас работает по выявлению этой батареи для последующего удара возмездия по ней.