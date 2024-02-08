О них рассказал представитель холдинга «Высокоточные комплексы».

Военные действия в зоне проведения Спецоперации показали, что на поле боя появилась новая угроза, с которой приходится считаться. Речь идет про дроны самых разных модификаций, которые представляют известную угрозу и с которым трудно бороться. С этими целями для зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-СМ» начали разрабатывать, а в прошлом году еще и испытывать, новые малоразмерные противодроновые ракеты. Сегодня появились новости о том, что испытания новых ЗУР завершаться в этом году.

Информационное агентство ТАСС привело слова представителя холдинга «Высокоточные комплексы», который поделился сведениями о новой малогабаритной ЗУР для «Панцирей». С его слов выходит, что ракета успешно проходит все поставленные тесты и до конца этого года возможно будет принята на вооружение и пойдет в ВС РФ. Разумеется, точные сроки завершения испытаний никто не сообщит, так как это секретная информация. При этом недавно курсировали слухи о том, что эти ЗУР уже почти завершили всю серию испытаний и пойдут в серию вот-вот.

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Малогабаритная зенитная управляемая ракета для комплекса «Панцирь-СМ» предназначена для борьбы с дронами. Ракета имеет гораздо меньшие, по сравнению со стандартной ЗУР «Панциря», размер, что позволило использовать вместо 12ти сразу 48 штук в одной боеукладке. При этом есть еще один немаловажный фактор, а именно цена такой маленькой ракеты, которая значительно меньше обычной ЗУР для этой установки. Кроме того, сразу 48 ракет в одной «зарядке» позволит более качественно прикрывать российские объекты от поползновений вооруженных формирований Украины.