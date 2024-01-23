Данный вид вооружения будет на порядок дешевле обычных боеприпасов и иметь более компактные размеры, что позволит сразу устанавливать боекомплект на 48 снарядов

Российский военно-промышленный комплекс готовит к вооружению новые зенитные ракеты для комплексов "Панцирь-СМ", которые обеспечивают защиту российских войск в зоне проведения Специальной Военной Операции. Испытательный процесс новейших ракет уже подходит к концу, поделился источник, хорошо осведомленный о текущей ситуации.

реклама

Эти специализированные ракеты, разработанные отечественным ВПК и созданные для нейтрализации различных типов беспилотных летательных аппаратов, включая FPV-дроны. Они будут поставлены на вооружение улучшенных комплексов "Панцирь-СМ", которые активно поставляются в войска с прошлого года. В настоящее время проводятся завершающие испытания антидроновых мини-ракет, совместно разрабатываемых ВПК и военными. В скором времени ожидается, что этими ракетами начнут оснащаться подразделения Вооруженных Сил.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Одно из главных преимуществ новых антидроновых ракет заключается в их уменьшенных размерах по сравнению со стандартными вариантами. Это позволяет установить до 48 ракет на одном комплексе вместо прежних 12. Помимо этого, они существенно дешевле стандартных ракет, которые применялись для поражения недорогих дронов. Ранее было объявлено о создании модернизированной версии ЗРПК "Панцирь-СМ", в которой устранены все слабости стандартной модели. Комплекс получил обновлённую многофункциональную прицельную станцию с активной фазированной антенной решеткой, обеспечивающую обнаружение целей на расстоянии до 75 километров. Радиус ведения огня новейшего комплекса увеличен до 40 километров, также он способен обнаруживать и уничтожать любые виды беспилотников.