Удары приходились по местам дислокации ВСУ, а также по промышленным объектам, работающим на нужды армии.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить ночные удары по тыловым объектам ВСУ, используя высокоточное оружие. В сети появились сведения, что в ночь на 1 февраля 2024 года ВС РФ совершили комбинированный удар в Харьковской и Днепропетровской областях с целью снижения военного потенциала украинской власти. Удары приходились по местам дислокации живой силы и военной технике Украины, а также по промышленным объектам, работающим на нужды армии.

Согласно доступным данным, российская армия, используя ракеты средней дальности и дроны-камикадзе серии "Герань", нанесла огневое поражение ряду объектов в Харьковской области. Целью стали места размещения живой силы и стоянки военной техники, которые должны были направится в зону СВО в качестве пополнения. Также, в Харькове повторили удар по одному из цехов танкоремонтного завода, который местные силы пытались восстановить для возобновления обслуживания тяжелой техники. Напомним, что в течении всего прошлого года по этому объекту регулярно приходились удары ВС РФ.

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Не было спокойно этой ночью и в Днепропетровской области. В частности, чуть в стороне от Днепропетровска под удар попал населённый пункт Новомосковское. Кроме того, российские войска отработали по скоплениям военнослужащих ВСУ в самом городе. К слову, эти войска должны были направиться для пополнения гарнизона в Авдеевки и в качестве подкрепления в Курахово к западу от Марьинки. Появились сведения, что также удар нанесли по Купянску и опять-таки с целью нейтрализации живой силы ВСУ.