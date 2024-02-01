Причем как новые так и проходящие модернизацию.

В современной войне одну из основных угроз для боевых надводных кораблей представляют ракеты и военная авиация. По этой причине особое внимание уделяется усилению противовоздушных возможностей с помощью современных комплексов, способных вовремя выявить и перехватить потенциально опасный объект на подлете. Представитель «Ростех» заявил, что новые и модернизируемые российские военные корабли станут оснащать комплексом ЗРПК «Панцирь-МЕ», который полностью приспособлен для нынешнего времени.

Согласно заявлению «Ростех» ВМС РФ, получат корабли с установленными на них морскими вариантами зенитно-ракетных пушечных комплексов «Панцирь-МЕ», которые начали серийно выпускать в 2022 году. Усовершенствованный комплекс полностью отвечает вызовам нынешнего времени и способен работать как по ракетам, так и по медленным низколетящим целям. То есть его приспособили для прикрытия корабля от дронов-камикадзе и прочих аналогов. Также заявили, что РЗПК «Панцирь-МЕ» способен работать по наземным и надводным целям, что особенно актуально в свете использования ВСУ морских дронов.

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В ходе СВО ЗРПК «Панцирь» показали себя с очень хорошей стороны, и именно они прикрывают наши военные объекты от современных ракет западного производства, которые передаются ВСУ их партнерами. Например, именно «Панцири» в первую очередь сбивать распиаренные в свое время британские Storm Shadow и французские SCALP-EG. Также комплекс отлично сбивает малоразмерные цели с низкой скоростью, а именно дроны различных модификаций, которыми переполнено небо в зоне проведения российской спецоперации.