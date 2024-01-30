Боевой корабль находился в Аденском заливе.

После начала палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года йеменские хуситы заняли пропалестинскую позицию и в знак солидарности с движением ХАМАС начали атаковать грузовые суда, которые шли в Израиль. В ответ на эти действия США и Британия пригнали к берегам Йемена военный флот и начали наносить ракетно-бомбовые удары по объектам хуситов на суше. Однако командование йеменских партизан показало, что их таким не запугать и продолжило бить по проходящим мимо судам, так или иначе взаимодействующим с еврейским государством.

На этом хуситы не остановились и предприняли очередную попытку ракетного удара по американскому военному кораблю.

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Официальный представитель хуситов в ходе своего брифинга по поводу ситуации в Йемене заявил, что движение нанесло новый ракетный удар по американо-британскому флоту в Аденском заливе. Последствия удара остаются неизвестными, но в Пентагоне заявили, что подарок «горячих йеменских парней» до цели не дошел и был успешно перехвачен силами корабельного ПВО. Однако стоит отметить, что каждая ракета ПРО обходится американцам в пару миллионов долларов и при этом флот продолжает прикрывать проходящие мимо корабли от дронов хуситов.

Сами хуситы также заявляют, что под их удары попадают суда и корабли, которые везут грузы разного назначения в Израиль. Остальные проходящие мимо транспортники, принадлежащие невраждебным Йемену странам, они не трогают. Кстати, в список входят и российские суда, которые спокойно проходят акваторию Красного моря. В то же самое время ряд западных транспортных компаний вынужден прокладывать более долгие курсы, обходя потенциально опасный для них участок пути.