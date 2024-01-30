Инцидент произошел над Брянской областью

Киев продолжает попытки нарушить работу гражданской инфраструктуры Российской Федерации, используя дроны-камикадзе, которые запускаются с территории Украины. Про очередную попытку в ночь на 29 января 2024 года сообщает российское военное ведомство.

Согласно полученному сообщению, украинский беспилотник был замечен и сбит над территорией Брянской области средствами местных сил ПВО. Точное место назначения, к которому летел аппарат, не уточняется, а при падении обломков никто не пострадал.

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Согласно полученным от российского военного ведомства данным, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины перешел границу Российской Федерации и направился вглубь Брянской области. Как уже упоминалось точного места назначения и цели БПЛА остаются неизвестными. Наши войска ПВО сумели засечь и вывести из строя украинский аппарат с помощью приданных им средств. Стоит отметить, что эта область России одна из наиболее часто посещаемых беспилотниками ВСУ, так как банально имеет общую границу.

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Украинские военные используют дроны-камикадзе для совершения диверсионных действий на территории старой России и при этом их целями становятся не только объекты ВС РФ, но и элементы гражданской инфраструктуры. Таким образом они стремятся нарушить работу тылов и снизить общий военный потенциал Вооруженных сил Российской Федерации. В некоторых случая дроны используют для ударов по значимым политическим или культурным строениям, чтобы показать западным партнерам и собственному народу насколько хорошо они действуют и для достижения прочих медийных эффектов.