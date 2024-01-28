Германия пока отказывается поставлять дальнобойные ракеты Украине.

Летом прошлого года шли активные разговоры на тему передачи Германией ракет «Таурус» Вооруженным силам Украины. Однако несмотря на все старания США им не удалось продавить немцев и заставить их отправить ракеты Украине. Периодически предпринимаются новые попытки надавить на германию, но пока они безрезультатны. На этом фоне, Великобритания предложила хитрый план, который подразумевает передачу «Таурусов» Британии, а та в свою очередь отправляет свои Storm Shadow в Киев.

Западная пресса активно распространяет информацию про британское предложение Германии, по поводу закупки ракет TAURUS. Британское правительство хочет их закупить, чтобы не оставлять себя без крылатых ракет. При этом, нет точной информации, согласились ли немцы на предложение, так как в ФРГ взяли время на раздумывание. Еще, нет подробной информации о том, сколько именно Британия хочет приобрести ракет у Германии. В свое время Зеленский аргументировал о передаче «Таурусов» по причине их повышенной дальнобойности. В отличии от британских Storm Shadow и французских SCALP-EG, немецкие крылатые ракеты летят почти на 500 км.

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Британцы также заявили, что этот способ позволит германии помочь Украине с крылатыми ракетами. Кроме того, их нужно передавать пока у ВС ВСУ еще остались платформы, с которых можно пускать такие «подарки». Напомним, что ВС РФ очень упорно охотятся за украинской военной авиацией и регулярно наносит удары по всем доступным аэродромам базирования Су-24 и МиГ-29.