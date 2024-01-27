Ранее они считались непригодными к использованию

В свое время американские военные приобрели большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Однако сроки их эксплуатации не то, чтобы очень большие и ракеты начали выходить из строя. Со временим их становилось все больше и тогда появился проект SLEP, который запустили в 2017 году.

23 января текущего года правительство заявило, что закончилась очередная итерация восстановления «Стингеров» и теперь у США есть почти 1900 ПЗРК этого типа, которые дорого обошлись налогоплательщикам.

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Оружейная программа под названием SLEP предназначена для восстановления ПЗРК «Стингер» HIM-92, которые вышли из строя по различным причинам. Инициатива стартовала в 2017 году, но разделена на несколько этапов и в январе этого года закончился один из них.

Руководители проекта доложили, что были восстановлены почти 1900 ПЗРК для нужд Вооруженных сил и Корпуса морской пехоты США. Каждый такой «Стингер» обошелся на 50 тысяч «вечнозеленых» дешевле, если сравнивать с производством с нуля. В ходе реставрации заменили деградирующую электронику, устанавливали новые двигатели и системы газообразования. Весь процесс ремонта проходил на заводе MCAAP.

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Как будет распоряжаться американское правительство с новыми комплексами - пока неизвестно. Есть вероятность, что часть «Стингеров» уйдет на Украину. Напомним, что с конца декабря прошлого года украинские власти активно жалуются на «злых русских» и нехватку зенитных ракет разных категорий. В частности, глава объединенных сил ВСУ генерал Наев рассказывал, что Киев может остаться без мобильных зенитных комплексов из-за массированных российских налетов в виде дронов-камикадзе «Герань». Также напомним, что неофициально Зеленский дал указание не тратить на наши дроны дефицитные зенитные ракеты.