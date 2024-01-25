Украина в этом году получит большие пакеты военной помощи от нескольких государств.

Недавно завершившийся «Рамштайн» стал для Украины настоящей «перемогой» или, по крайней мере, так утверждает спикер Минобороны страны Илларион Павлюк. Со слов чиновника выходит, что западные страны пообещали украинской власти поставить для ВСУ «оружие, которое ранее не было» и выделить много дополнительной помощи.

При этом стоит отметить отдельно, что нынешнее сборище западные партнеров Украины прошло в режиме телемоста, так как его результаты оказались довольно скромными.

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Спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк разливался соловьем для внутренних СМИ страны в своих рассказах на тему, как много всего с запада поставят в 2024 году. При этом всё преподносилось, как чуть ли не победа ВСУ над «завоевателями». В частности, из уст чиновника прозвучало заявление, что «поставят оружие, которое раньше не давали».

При этом Павлюк делал загадочные заявления, что оно позволит наносить удары по российским логистическим центрам, что приблизит победу. Также он заявил про то, что некоторые страны Запада пообещали военную помощь и в частности это сделала Канада. Северная страна и бывший доминион Великобритании разорился на передачу ВСУ лодок «Зодиак» на 20 миллионов долларов. Также канадцы предложили обучать украинских пилотов. Что интересно, прозвучало общая сумма, которую канадцы потратят на Украину, а именно 35 млн «вечнозеленых».

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Украинские военные также явились на «Рамштайн» не с пустыми руками и рассказали, как ловко они бьют русскую армию. Так, главком ВСУ Валерий Залужный поведал про непростую борьбу американских «Бредли» против русских Т-90М и продемонстрировал ролик, который на прошлой неделе широко разошелся по сети. Правда, главком не показал другой ролик, на котором предположительно тот же «Бредли» был превращен в металлолом, но это не уж и важно.