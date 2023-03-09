Т-90М "Прорыв" - это наиболее современная версия танка Т-90 "Владимир"

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По сообщениям корпорации Ростех и Министерства обороны России, танк Т-90М "Прорыв" назван лучшим танком, применяемым при проведении спецоперации. Однако, такую оценку дают не только отечественные лица. Танк Т-90М признан одним из лучших в мире. Т-90М является наиболее современной версией своего предшественника - танка Т-90 "Владимир" - самого продаваемого в мире танка 2000-х годов.

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Танк, отвечающий всем современным требованиям, как по защите, так и по огневой мощи, производится на "Уралвагонзаводе", который входит в концерн госкорпорации "Ростех". И хотя Т-90М внешне похож на своего предшественника, характеристики Т-90М "Прорыв" во многом превосходят характеристики танков предыдущего поколения.

Мощность двигателя составляет 1130 лошадиных сил, танк способен развивать скорость до 70 км/ч по шоссе с запасом хода в 550 км. Максимальная дальность стрельбы, в зависимости от типа боеприпаса, составляет 3-5 км. На танк установлена новая башня, пушка и динамическая защита. Танк оснащён современной аппаратурой, позволяющей экипажу эффективно поражать цели.

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По данным сайта The Military Balance в 2022 на вооружении российской армии находилось 67 единиц танков Т-90М.