Пентагон в лице Уолландера сообщил, что всё идет по плану

Весь прошлый год западные партнеры Зеленского обещали поставить на Украину не только оружие победы в виде танков «Абрамс» и «Леопард 2», но и истребители американского производства F-16. Военные самолеты, по мнению украинских властей, должны были переломить ход спецоперации и позволить ВСУ выдворить из страны «подлых завоевателей».

Однако что-то пошло не так и к концу 2023 года на Украину поставили по разным данным до 6 истребителей в разобранном виде, которые сейчас находятся где-то на западе страны. На днях появилось заявление Селеста Уолландера о «хороших новостях» для ВСУ, а именно в этом, 2024, году Запад поставит партию тех самых сильно ожидаемых самолетов.

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Представитель Пентагона по международной безопасности Уолландер заявил про передачу Украине самолетов F-16 в текущем году в ходе брифинга контактной группы «Рамштайн» по делам Украины. Американский чиновник не уточнял, когда именно боевые машины отправятся на усиление Вооруженных сил Украины и сколько именно аппаратов будет передано западными «друзьями» Зеленского. Учитывая как долго украинцев кормят обещаниями, то это может быть вообще в следующем году, а партия составит пару старых F-16, которые передадут из Дании или Норвегии. В любом случае какого-то видимого эффекта на творящиеся в зоне СВО события эта поставка оказать не сможет.

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Тут стоит напомнить, что по разным данным украинские пилоты проходят переобучение на американские самолеты в Дании и Норвегии чуть ли не с 2022 года. Пока никаких подробностей, когда эти солдаты окажутся на родине для несения, службы не имеется. Если немного посмотреть на всю ситуацию, то вполне допустим вариант, что Украине никогда не передадут эти боевые машины, так как с каждым месяцем финансирование Зеленского уменьшается, а американцы вообще прикрыли большую часть поставок. С другой стороны, есть вероятность, что F-16 уже передали ВС ВСУ, так как западные СМИ любят рассказывать про передачу чего-то уже после поступления вооружения на Украину.