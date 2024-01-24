Лишь небольшой процент работников может быть эффективно заменён с помощью технологий.

В обществе наблюдаются скептические и даже несколько боязливые настроения по отношению к искусственному интеллекту – одним из страшных сценариев может стать захват рынка труда нейросетями и вытеснение людей с рабочих мест.

Впрочем, эксперты Массачусетского технологического института (MIT) провели исследование, доказывающее, что пока что рано беспокоиться и бояться, что человечество станет безработным. Согласно приведенным данным, только малая часть сотрудников может быть заменена на искусственный интеллект с условием сохранения той же производительности труда за денежную единицу. В подавляющем большинстве случаев, наоборот, человек справится за меньшую цену.

реклама

Американские ученые утверждают: на сегодняшний день замена сотрудников технологиями – это экономически невыгодное занятие.

Исследование, проведенное экспертами из Массачусетса, стало одним из первых трудов, посвященных проблеме автоматизации труда. Ученые применили метод математического моделирования и рассчитали, насколько рентабельно было бы заменить человека на тех должностях, где возможно использовать компьютерное зрение. Например, в исследовании изучали автоматизацию преподавателей и оценщиков недвижимого имущества. По результатам исследования, всего 23% сотрудников можно было бы заменить без денежного ущерба работодателю. В исследовании заработную плату измеряли в долларах. Эксплуатация и система реально работающей системы компьютерного зрения гораздо дороже, чем работа человека.

Кроме того, работа доказала, что искусственный интеллект лучше всего применим в ритейле, складировании и здравоохранении. Однако пока нельзя использовать нейросети везде: это возможно только в 3% случаев. Специалисты полагают, что уже через 6 лет этот процент вырастет до 40% в том случае, если технологии будут развиваться и дешеветь.