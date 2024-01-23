А также на китайский самолет J-7.

Вопреки всем наложенным санкциям в Северной Корее разрабатывают не только ядерное оружие и носители для него, но и вполне современные беспилотники для разведки местности и выявления врагов Чучхе. Однако показанный ими БПЛА самолетного типа был раскритикован южнокорейским экспертом Джеймсом Ли, который заявил, что в КНДР не смогли сами разработать БПЛА с нуля и использовали идеи из других стран. В частности, Ли отмечает, что Saebyeol-4 сильно похож на американский Global Hawk.

Эксперт из Южной Кореи с американским именем Джемс поделился своим мнением по поводу северокорейского БПЛА самолетного типа Saebyeol-4, который те «якобы» разработали. Ли рассказал, что шасси нового БПЛА очень похожи на аналогичные у китайского истребителя J-7. Вот только в Северной Корее изменили направление механизма подъема шасси. Также аналитик высказался, что внешне Saebyeol-4 сильно похож на американский RQ-4, который уже не первое десятилетие бороздит небо во имя защиты демократии. При этом никто ничего не знает про тактико-технические характеристики БПЛА, но Ли предполагает, что взлетная масса может достигать 9 тонн, как у китайского боевого самолета.

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В принципе не удивительно, что китайские товарищи подкидывают технологии Северной Корее, так как она выполняет роль союзника в этом регионе. Более того будет совсем не удивительно если выяснится, что в разработке участвовали русские инженеры. Достать же американский БПЛА RQ-4 не то, чтобы сложная задача и при этом его форма-фактор отлично подходит для таких летательных аппаратов. Поэтому его использование в качестве референса также не вызывает никакого удивления.