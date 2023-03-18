Прошлый беспилотник был поражён без применения боевых орудий.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Не так давно в Чёрном море двумя истребителями Су-27 был поражён американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, что вызвало негодование в Белом доме. Издание CNN сообщало, что Россия приступила к поиску обломков беспилотника, для каких целей - неизвестно.

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Сейчас же благодаря сервису FlightRadar24 стало известно, что штаты отправили в Чёрное море для наблюдения за крымским полуостровом новый беспилотник - RQ-4 Global Hawk под наименованием FORTE10. Новый беспилотник, в отличие от своего предшественника, стоит в пять раз дороже и гораздо реже терпел крушение: модель MQ-9 Reaper - уничтожена 16 раз(6 за последние 2 года), RQ-4 Global Hawk - уничтожена 10 раз(9 из них по техническим неисправностям, лишь 1 сбит силами ПВО Ирана).

Стоит отметить, что прошлый американский беспилотник был сбит на достаточно близком расстоянии от полуострова - 60 километров, перед этим он находился на дистанции 80 - 100 километров. Новый дрон летает уже подальше от Крыма, в 150 километрах от суши.

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Соединённые Штаты Америки уже высказывались на этот счёт, объясняя, что сбитие их беспилотника никак не повлияет на дальнейшие операции, производимые на территории международных вод и воздушного пространства.