На нижегородском заводе Лукойл остановили работу оборудования.

С начала года в России наблюдается падение производства в нефтеперерабатывающей промышленности. Виной этому стала произошедшая в праздники авария на заводе Нижнего Новгорода по производству бензина автомобильных маркировок. Удовлетворить недостаток продукта на внутреннем рынке возможно, но потребуется снизить поставки за рубеж и пересмотреть планы по распределению ресурсов, передает представитель Министерства энергетики РФ.

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В отчете ведомства говорится, что для устранения проблем по непрерывной подачи топлива на внутренний рынок был создан оперативный штаб. В него вошли люди из Министерства энергетики, а также некоторые представители российских нефтепромышленных компаний, которые во время ремонта будут решать самые серьезные проблемы.

На данный момент все потребности внутреннего рынка по обеспечению бензином полностью удовлетворены. Предприятия справляются с нагрузкой, а имеющиеся запасы в размере 2 млн тонн - являются подушкой безопасности, сообщает министерство.

Нижегородское отделение компании «Лукойл» является одним из крупнейших заводов по переработки нефтяного сырья, который может произвести до 17 млн тонн различных производных продуктов в год. С 2002 до 2014 года велась широкая модернизация предприятия, на которую потратили порядка 100 млрд рублей. По заявлениям руководителей, завод работает с 50 видами продуктов нефти. В их число входит топливо для автомобильной, авиационной сферы, дизель, нефтебитумы.

Ведомство заявляет, что из-за аварии на заводе вышел из строя один из самых важных элементов на нефтеперерабатывающем производстве - установка каталитического крекинга. Причиной стала поломка компрессора, иностранного производства, который, из-за наложенных на Россию санкций, не просто заменить или найти детали для его починки.

С 10 января стоимость на бензин марки АИ-95 стала постепенно подниматься. Это связано с приостановкой торгов компании на бирже. По мнению экспертов, «Лукойл» такими действиями пытается перенаправить имеющееся топливо в собственные заправочные станции. Но при этом провоцирует другие компании запасаться бензином до момента устранения проблем с производством.

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По высказываниям представителей предприятия, ремонт оборудования и восстановление поставок планируется выполнить до начала весны.