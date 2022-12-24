За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Буксируемая гаубица M777 калибра 155 мм поступила на вооружение американской армии в 2005 г. В последующие годы оно серийно производилось для армии США и поставлялось на экспорт в Австралию, Канаду, Индию, Саудовской Аравию и Украину. Впервые в военных действиях М777 участвует в войне в Афганистане (2001 - 2021).

реклама





М777 предназначалась для замены в войсках гаубицы M198, которая до сих пор не считается устаревшей. Примечательно, что у М777 и М198 одинаковая дальность стрельбы, но отличаются масса и габариты. Например, М777 более компактная и почти в полтора раза легче (4218 килограммов против 7150). Являясь самой лёгкой гаубицей подобного типа, она может перевозиться на внешней подвеске вертолёта CH-47 (Боинг CH-47 «Чинук») или конвертоплана MV-22 Osprey (Bell V-22 Osprey - единственный серийно выпускаемый американский конвертоплан). Плюс относительно малые вес и габариты значительно облегчают десантирование, обслуживание и хранение гаубицы. Малый вес был получен благодаря использованию в конструкции титана и алюминия, минусом этого решения стала потребность в сложном и частом обслуживании.

рекомендации 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Новый 13700K и KF дешево в Регарде RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 13600K очень дешево в Регарде





Гаубица М777 имеет время развертывания всего 6 минут, позволяя опытному расчёту делать до 7 выстрелов в минуту (при штатном темпе стрельбы 2 выстрела в минуту). По штату расчёт орудия включает 7-8 человек (в зависимости от задач и места дислокации), а минимально необходимая для стрельбы численность расчёта уменьшилась до 5 человек, в то время, как М198 требует уже 9 членов расчёта.

Предшественник М777

реклама

Предшественником М777 была средняя буксируемая гаубица M198 (155-mm Medium Towed Howitzer M198), созданная в США в 1970-х годах. Гаубица M198 разрабатывалась Рок-Айлендским арсеналом в 1968 - 1977 годах для замены дивизионных гаубиц M114 и полевых пушек M59 (обе также калибра 155 мм), созданных ещё в период Второй мировой войны.

M198 приняли на вооружение американской армии в далёком 1978 году и тогда же было начато её серийное производство, их выпустили около 1700 штук, учитывая любовь США поставлять на Украину откровенный хлам, M198 также там присутствует (по непроверенной информации их поставлялось минимум 78 штук). Гаубица M198 за более чем 30 лет службы применялась в ряде конфликтов и войн, включая войну в Персидском заливе.

Путь в войска

Созданием гаубицы M777 на рубеже 20-21 столетий занималось американское отделение компании BAE Systems. После тщательных испытаний, в 2005 году новая оружие M777 принимается на вооружение армии США, и начинается массовое серийное производство. Только у США их было около 1000 экземпляров.

Вскоре после поступления гаубиц M777 в армию, начинается их модернизация. Стоит заметить, что аналогичная ситуация была с танками и самолётами в армии США, которые служили десятилетиями, но при этом несколько раз модернизировались. В гаубицах внедрялась цифровая система управления огнём. Получившиеся орудия получили маркировку M777A1. Позднее, уже в 2010-х годах были заменены часть приборов и добавлено новое ПО. Обновлённая гаубица получила название M777A2.

реклама

Поскольку США является крупнейшим торговцем оружия (а также наркотиков, не сильно уступая Мексике, и разработчиком всевозможных вирусов), то гаубицы M777 продавались по всему миру. Больше всего их закупила Индия, примерно 145 штук. Остальные страны ограничились десятками орудий, ввиду сложного и частого обслуживания.

Начиная с апреля 2022 года США, Канада и Австралия поставили на Украину примерно 136 орудий. Из них американцы прислали 108 единиц. Также было отгружено до 250 тысяч 155-мм снарядов всевозможных видов и необходимое для их обслуживания имущество.

Боевое применение по всему миру

В зону военных конфликтов гаубицы M777 впервые отправились в 2007 году. А первое подтверждённое их применение было в январе 2008-го года в Афганистане и Ираке. Американцы применяли все возможные боеприпасы к ним. Например, в июне 2012 года в Афганистане снарядом M982 Excalibur была поражена цель на расстоянии 36 км.

Позднее, уже в 2016 году Пентагон использовал их в Ираке и Сирии. Одновременно М777 применяла армия Саудовской Аравии в Йемене. Сейчас же гаубицы M777 активно применяются ВСУ при обстреле городов и гражданских объектов, как на спорных территориях, так и на территории России.

реклама

Гаубица M777 не является столь грозным оружием, как её рекламировали некоторые иностранные СМИ. Поскольку украинская артиллерия несёт постоянные потери. Например, на сегодня уничтожено или выведено из строя около двух третей от полученного числа орудий. Также несколько экземпляров удалось захватить неповреждёнными в качестве трофеев.

Особенности гаубицы М777, о которых важно знать

Гаубица M777 способна стрелять как неуправляемыми снарядами, так и управляемыми «Экскалибур» (Excalibur), имеющими несколько модификации, с дальностью полёта более 40 километров и круговым вероятным отклонением от цели всего 10 метров. Что не мешает ВСУ вести меткий дружественный огонь по своим же позициям, согласно жалобам их же солдат. М777 использует комплекс TAD (Towed Artillery Digitization) управления огнём DGMS (Digital Gun Management System - цифровая система управления огнем), повышающим её дальность и точность.

Большой калибр позволяет разрабатывать специальные боеприпасы. Например, у НАТО имеются десятки различных видов снарядов для гаубицы М777, включая модели с радарными взрывателями, поражающими живую силу противника на площади около гектара. Есть также снаряды со взрывателями замедленного действия, применяемые для вскрытия бункеров, блиндажей и прочих подземных укреплений.

Главным отличием М777 от остальных гаубиц стало наличие высокоточной цифровой компьютерной системы управления огнём TAD, которая использует для наведения на цель спутники GPS и данные с беспилотников. Гаубица M777 совместима с управляемыми снарядами M712 Copperhead с лазерным наведением и M982 Excalibur с GPS и инерциальным наведением.

Транспортировка:

Армейские тягачи: MTVR (Medium Tactical Vehicle Replacement), FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles), M800 и M900 пятитонные грузовики, а также любые двух с половиной тонные грузовые автомобили.

Самолёты: C130 (Lockheed C-130 Hercules), C141 (Lockheed C-141 Starlifter), C17 (Boeing C-17 Globemaster III), C5 (Lockheed C-5 Galaxy).

Вертолёты: CH53E (CH-53E Super Stallion "Супер Жеребец"), CH47D (Boeing CH-47 Chinook), MV22 (конвертоплан Bell V-22 Osprey).

У гаубиц M777 имеются особенности применения и сложности в обслуживании (это расплата за уменьшение веса и габаритов). Для компенсации облегчённой конструкции в большом количестве требуются дополнительные дорогие механизмы и приборы. Также требуется полный набор "дюймовых" гаечных ключей. Необходима грамотная эксплуатация опытным расчётом и регулярная тонкая настройки в исполнении обслуживающего персонала. Нельзя допускать перегрева ствола и механизмов гаубицы от чрезмерно частой стрельбы, а изношенный ствол необходимо заменять после выполнения 2500 выстрелов. По сути это нежная и капризная оружейная система, оправдывающая своё массовое применение только в случае наличия под рукой ремонтных баз и обученных расчётов. Поэтому иностранные армии их покупали в маленьком количестве.

Гаубица M777 BAe (British Aerospace) стала основным видом буксируемой артиллерии американской армии (в которой упора на артиллерию никогда не было).

М777 была первой артиллерийской системой, в составе которой использовались большое количество титановых и алюминиевых сплавов.

Львиная доля веса гаубицы M777 приходится на люльку и ствол пушки. В случае нападения на расчёт М777, диверсантам достаточно будет 1 наступательной гранаты для нейтрализации расчёта, а затем останется просто сложить опоры гаубицы и опрокинуть её. Поскольку алюминий металл довольно мягкий, то под собственным весом конструкция сильно деформируется. А их ремонт на территории Украины пока не проводится.

В состав люльки входят четыре прессованных титановых трубки, аккумулятор (который может садиться на холоде), два цилиндра отдачи и балансировочный механизм. Пушечный ствол состоит из самого ствола, дульного тормоза, буксировочного ушка, механизма подачи капсюля и винтового затвора. Каретка состоит из корпуса и седла.

В корпус входят пара передних стабилизаторов и 2 отдельные опоры, имеющие самокопающие лопаты и амортизаторы. С обеих сторон кузова имеется гидрогазовая подвеска, оснащённая осью и колёсами с алюминиевым ободом. Для поднятия и опускания системы каждая колёсная станция имеет компактный ручной гидравлический насос.

У гаубицы М777 применяется цифровая система управления огнём, подобная системе самоходных гаубиц, например, M109A6 Paladin. Она служит для навигации и наведения на цель, позволяя повысить скорострельность, по сравнению с гаубицами предыдущих поколений.

Модификации M777:

M777 - имеет оптическое управление огнём.

M777A1 - были добавлены дисплей с источником питания, GPS, инерциальная навигация, радиоприёмник.

M777A2 - обновилось ПО, был добавлен Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter для применения снарядов M982 Excalibur.

M777ER - экспериментальная версия гаубицы, получившая удлинённый ствол 52 калибра (увеличившийся по длине на 1,8 м) и увеличенный вес (на 450 кг). За счёт инноваций дальность ведения огня увеличилась до 70 км. Также добавился активно-реактивный снаряд XM1113 и заряд XM654, автомат заряжания и новая система управления огнём.

Используемые снаряды

Гаубица M777 изначально полностью совместима со всеми 155-мм снарядами раздельного заряжания, используемыми блоком НАТО. Прежде всего, это осколочно-фугасные снаряды вроде M107 и M795. Их предельная дальность поражения цели достигает 22 км. Самым грозным на сегодня боеприпасом на М777 считается управляемый Excalibur (их целая серия) с дальностью полёта до 36 км. Также постоянно разрабатываются всё новые виды боеприпасов с ещё большей дальностью и точностью.

Осколочно-фугасные снаряды M795 Управляемый боеприпас M982 Excalibur





Excalibur полностью совместимы не только со 155 мм артиллерийскими системами (гаубицы M777 и M198), но и самоходными гаубицами M109A6 Paladin и M109A7 (Self-Propelled Howitzer M109). Также они совместимы с остальными 155 мм артиллерийскими системами, например, немецкой PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), южнокорейской K9 Thunder, японской Type 99 и другими.

Excalibur оснащён откидывающимися вперёд плавниками, повышающими стабилизацию снаряда, и точность попадания. Его погрешность редко превышает 5 метров.

M982 Excalibur Осколочно-фугасный снаряд M107





Программируемая система наведения позволяет расчёту М777 задавать Excalibur координаты определенного места, например, укреплённая огневая точка обороны противника, которому обычные снаряды наносят минимальные повреждения. Кроме GPS-наводки, Excalibur снабжён инерциальной наводкой, не только позволяющей снаряду сохранять баллистическую дугу, но и даёт возможность наведения при недоступности GPS (хотя точность при этом пострадает). Плюс Excalibur устойчив к GPS-помехам.

Инерциальная навигация является методом навигации (определения координат различных объектов) и управления их движением, основанным на свойствах инерции тел. Инерциальная навигация является автономной (не требующей наличия внешних ориентиров или поступающих извне сигналов).

Excalibur может использовать различные типы боеголовок. Например, базовая версия снаряда весит 48 кг и имеет 22-килограммовую фугасную боеголовку. Предохранитель возможно запрограммировать на подрыв в воздухе, при столкновении с твёрдой поверхностью, либо после попадания внутрь цели (для поражения бункеров).

По заявлениям разработчиков снаряда, всего один Excalibur способен поразить цель, на которую бы потребовалось потратить от 10 до 50 неуправляемых артиллерийских снарядов (правда, как они это проверяли история умалчивает).

Виды снаряда M982 Excalibur:

Excalibur S стал улучшенной версией с добавлением полуактивной лазерной наводки. Он способен поражать движущиеся цели либо изменить цель уже после выстрела.

Excalibur N5 стал уменьшенной, 127-миллиметровой версией Excalibur S, разрабатывался для морских пушек эсминцев и крейсеров.

Excalibur EST (Excalibur Shaped Trajectory) стал снарядом, умеющим подлетать к цели под углом. Продемонстрирован и серийно производится примерно с 2018 года.

GP155B уже китайская копия управляемого снаряда Excalibur.

Слабые и сильные стороны гаубицы М777

Как бы не старались маркетологи военных корпораций, идеального оружия не существует. Так и гаубица М777 имея высокую точность, большую дальность стрельбы, и относительно небольшой вес, позволяющий её перевозить на многих транспортах, имеет и свои минусы.

Главной задачей разработчиков М777 стало уменьшение массы и габаритов гаубицы для повышения мобильности. Чтобы её можно было перевозить по воздуху и по земле практически любыми армейскими транспортными средствами. И эта задача была успешно решена, перевозка и переброска по воздуху ощутимо упростились, плюс, снизились требования к тягачам и транспортной авиации, чего и добивались инженеры. Кроме этого, получилось ускорить развёртывание на позиции и подготовку к убытию, что повысило живучесть гаубицы и её расчёта.

Артиллерийская часть, максимально унифицирована (несмотря на нюансы конструкции, по характеристикам и боевым показателям она похожа на остальные системы американской армии). Также была важна совместимость со стандартными 155-мм снарядами разных конструкций. Такая унификация по баллистическим характеристикам и боеприпасам даёт хорошие огневые характеристики и упрощает боевые действия. Когда можно использовать уже имеющиеся в распоряжении снаряды, а не везти их вместе с гаубицами.

Отличием последних модификаций гаубицы M777 стало наличие системы управления огнём. Это повысило точность стрельбы, и дало возможность вести огонь как по площадям, так и по небольшим удалённым целям. При этом происходит минимальный расход боекомплекта.

Недостатки рассмотрим в свете реальных боевых действий:

Сложное и частое обслуживание, что требует наличие на линии фронта ремонтных цехов, либо быстрой транспортировки одной партии гаубиц и замену их на свежие. Также обслуживание требует обученного персонала и расходных материалов, которые в условиях военных действий достать непросто.

Расчёт должен составлять от 5 до 8 человек, которые находятся на открытом воздухе (в отличии от самоходных гаубиц), и их нужно кормить, лечить (в условиях антисанитарии и холода).

Оптика, поршневая система и резиновые части (колёса, резиновые трубки) очень уязвимы для осколочных снарядов. Как показали на одном видео на Ютубе, после попадания снаряда якобы нужно было заменить колесо, а сама гаубица не пострадала (по словам солдата ВСУ). Что конечно же полный бред, в связи с чем подстреленную гаубицу не показали полностью.

Также есть и базовые недостатки. Главным из них стало буксируемое исполнение. Несмотря на более быстрое развёртывание и свертывание (по сравнению с M198), M777 всё равно осталась лёгкой мишенью для ответного огня. Вывести орудие из строя может как прямое попадание, так и поражение осколками. В целях уменьшения веса у М777 отсутствует защита расчёта, который имеет лишь индивидуальные средства защиты.

M777 имеет ствол длиной 39 клб (на западе длину ствола измеряют в калибрах), а это ограничивает предельную дальность стрельбы. Например, обычный снаряд поражает цель на дальности до 22 км, а активно-реактивный до 36 км. По дальности ведения огня М777 уступает более современным орудиям и реактивной артиллерии. Данное ограничение снижает оперативные возможности, и повышает шансы поражения ответным огнём.

Как показала практика, неправильная эксплуатация гаубицы не позволяет реализовать все достоинства орудия и приводит к рискам. Например, американские военные уже потеряли несколько гаубиц из-за разрывов при выстреле (среди их расчётов также были потери). У СВУ появились аналогичные проблемы, выяснилось, что гаубица M777 слишком сложна для практически неподготовленного расчёта (их готовили в Германии всего одну неделю: первую группу солдат обучили стрелять из М777, а вторую обслуживать её), что также приводит к небоевым потерям.

Следует помнить, что армия США за всё свою историю почти не воевала с равным по силе противником. Исключением можно считать только обе мировые войны. Всё остальное время американскому оружию противостояли морально устаревшие образцы вооружения. И как следствие, в армии США мало оружия для полноценной войны с сильным противником, что наглядно показала ещё война во Вьетнаме, когда американцы потеряли множество вертолётов, колёсной техники и личного состава.