Они сильно бы пригодились ВСУ сегодня.

В начале прошлого года американское правительство уговорило немецкий Бундесвер передать Украине танки «Леопард 2» и одним из условий были поставки ВСУ ОБТ «Абрамс». Что интересно первые «леопарды 2» пошли уже весной 2023 года, а американские Abrams задержались почти на полгода и только в сентябре пришла аж 31-на боевая машина. Их даже разок выкатили под Работино, которое сегодня украинские военные с успехом сливают нашим. Однако более эти танки нигде не мелькали и это очень заинтересовало издание «Форбс», которое выпустило целый материал на своих страницах с попыткой объяснить, где «Абрамсы».

Последние месяцы прошлого года стали для Украины очень тяжелыми в плане потерь. И о этого их сильно подкосило контрнаступление, но наступательные действия ВС РФ заставляют их использовать все имеющиеся резервы. В том числе тщательно оберегаемую бронетехнику западного производства. И было бы логично бросить в бой переданные США «Абрамсы», но их никто не видит. Эксперты издания «Форбс» выдвинули предположение, что одной из причин отсутствия танков на линии фронта – их слабая защищенность от FPV-дронов с противотанковыми снарядами. Мол, «Абрамсы» не подготовлены к такого рода угрозе и им требуется дополнительная защита, которую никто не делает.

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Напомним, что у американских ОБТ «Абрамс» наблюдается серьезная проблема с большим размером боковой проекции и крыши. Броня так тонкая и не имеет композитной начинки, но при этом из-за размеров попасть туда намного проще. Поэтому украинские военные боятся бросать эти танки в бой на передовую, так как их там быстро демонтируют на металлолом, а в случае неудачи вообще попадут в руки русских.