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g1tarist
На Украине показали кадры с новыми дронами-камикадзе ВКС РФ «Герань-2»
У России появились обновленные дроны - реактивные.

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Украинские информационные ресурсы снова рассказывают про очередные удары русских дронов-камикадзе по военным объектам киевской власти. В ходе перечисления областей, в которых засветились наши дроны и очередном рассказе, что все они были уничтожены промелькнула очень интересное заявление о появлении новой версии «Герани». В ряде ТГ-каналов Украины появились кадры со сбитым русским дроном-камикадзе, который выглядел не так, как обычно. На кадрах хорошо видно главное отличие, а именно использование на беспилотнике реактивного двигателя вместо привычного поршневого.

Этой ночью силами ПВО ВС ВСУ был сбит новый русский дрон-камикадзе, проходящий по новостным агентствам как «Герань-2». Ключевое отличие заключено в наличие реактивного двигателя, о чем свидетельствует сопло для вывода реактивной струи. Также на обломках машины был найден серийное обозначение – M100. Это говорить о том, что машина произведена не на русских предприятиях, а на мощностях иранского ВПК. Эту модификацию иранцы показали новью прошлого года и пока в России только строится новый завод для их производства. По косвенным признакам можно понять, что использование новой версии дрона началось еще в ходе массированного налета, случившегося на границе 2023 – 2024 гг.

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ВСУ в самом начале января рассказывали про дроны-камикадзе, которые на большой скорости проходили силы ПВО и наносили удары по военным объектам ВСУ. Тогда Игнат рассказал, что против них почти бесполезны классические ЗСУ, так как установка не может нормально отслеживать быструю низколетящую цель такого размера. Вот только возникает вопрос, а насколько повысится себестоимость каждого дрона, ведь главной фишкой «Герани» была их крайне низкая цена и простота производства.

#дроны #герань-2
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