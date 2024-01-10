Эти бомбы приносят много проблем

Во время наступательных и оборонительных действий русская армия делает большую ставку на военную авиацию. При этом работают наши ВКС настолько эффективно, что украинские военные почти ничего не могут им противопоставить.

Подобная ситуация плавно перетекает в жалобы, которыми делятся военнослужащие ВСУ, когда у них берут интервью западные издания. В частности, они рассказывают про русские планирующие бомбы, которые могут прилететь с неожиданной стороны и от них не спасают возведенные бункеры. Об этом появился материал на страницах американской газеты The New York Times.

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Газета взяла несколько интервью для своего материала у украинских военных, которые рассказали про используемые русской авиацией планирующие бомбы. В частности, своими впечатлениями поделился один из военнослужащих 114-го Нацбата Украины с позывным «Кит». С его слов выходит, что бомбы производят на солдат настоящий страх, даже больший, чем обстрел артиллерии. Особенно пугают ночные атаки, которые сопровождаются сильным шумом и солдатам кажется, что на них падает реактивный самолет.

Высшее командование ВСУ также жалуется иностранному изданию по поводу использования ВКС УМПК. Со слов генералов Сырского и Тарнавского, эти 500 кг бомбы наносят серьёзный ущерб вообще всем объектам ВСУ, уничтожают военную технику и живую силу. При этом, как отмечается, количество подобных ударов становится все больше и больше. При этом системы ПВО ближнего радиуса действия не способны купировать угрозу налета, так как самолеты банально не заходят в их зону работы.

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Тут стоит отметить, что ВСУ периодически подтягивают ЗРК поближе к фронту и пытаются сбить наши Су-34 и Су-25. Иногда им это удается, а чаще случается выявление комплекса ПВО и отправка туда «подарков» разного назначения. Что касается УМПК, то недавно стало известно, что Су-34 уже могут нести на себе 4 штуки вместо 2 и это далеко не предел возможностей наших фронтовых бомбардировщиков.