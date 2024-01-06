Опять прилетели "Герани" по многим областям Украины.

Российские Вооруженные силы продолжают наносить дроновые удары по военной инфраструктуре ВСУ на территории Украины. Нынешней ночью (с 4 на 5 января 2024 года) снова прозвучали сигналы воздушной тревоги в ряде областей Украины, а ко-где они продолжали звучать даже утром. Информация об новом налете дронов-камикадзе серии «Герань» пришла из украинских источников со ссылкой на региональные СМИ. При этом, как всегда, не уточняется про последствия ночного налета.

Ночным налетам дронов подверглись военные объекты ВСУ на территории Кривого Рога. По сообщениям местных произошла серия громких «хлопков» в районе промышленных предприятий. Есть мнение, что дроны «хлопали» на заводах, которые занимаются ремонтом бронетехники и производством боеприпасов. Более подробных сведений о повреждениях нет и тут все идет по заветам Юрия Игната.

реклама

В Павлоградской области также заметили русских дронов-камикадзе, которые явно шли в сторону Миргорода, а точнее к его военному аэродрому, на котором стоят военные самолеты ВС ВСУ. Опять-таки не точной информации про результативность прозвучавших там «хлопков». Аналогичная ситуация в Николаевской области, но там вообще нет уточнений куда совершался налет БПЛА. Вероятнее всего это были склады ГСМ или боеприпасов, предназначенных для киевских войск.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Нынешний ночной налет характеризуется украинскими СМИ, как массированный, но по своим масштабам он не дотягивает до дроновых так самого начала года. Возможно, все эти налеты являются одной растянутой по времени атакой, которая стартовала аж 31 декабря и до сих пор продолжается с целью поражения объектов ВСУ и выявления мест размещения ЗРК.