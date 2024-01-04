Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО.

Первые два дня нового года стали для киевской власти кошмаром с постоянно работающей воздушной тревогой. А все дело в том, что Вооруженные силы РФ наносили комбинированные ракетно-дроновые удары по всей выявленной военной инфраструктуре противника с целью ее демонтажа принудительным методом. Однако киевская власть в лице разнообразных чиновников заявляет, что атака была успешно отбита и удары не достигли целей. Однако военный эксперт польского издания Myśl Polska Кшиштев Подгурский в этом сомневается и заявляет, что все было несколько иначе.

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В своем материале польское издание Myśl Polska рассказало, что ракетные удары русских оказались более эффективными, чем рассказывают официальные информационные агентства Украины. Эксперт доказывает, что была поражена большая часть заданных целей, включая дорогостоящие комплексы ПВО западного производства и важные элементы ВПК страны. При этом ударам также подверглись склады с боеприпасами и арсеналы ВСУ, на которых хранили переданные западом «подарки» на Новый год.

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Тут стоит отметить, что польский эксперт не упоминает еще одного важного фактора, а именно расход зенитных ракет на цели типа дешевых дронов «Герань». При этом эксперт опять-таки критикует заявление Киева о сбитии 10 «Кинжалов», которые выпускались с МиГ-31К по наиболее важным и лакомым целям ВСУ. Также Кшиштев Подгурский высказывает мнение, что основной задачей удара стало выявление и демонтаж всей противовоздушной обороны киевской власти. Но русские справились с этой задачей максимально возможным образом, серьезно ослабив украинское ПВО.