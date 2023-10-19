Шансов уйти от удара возмездия у противника нет

Любое современное оружие, которое попадает в руки ВСУ, вызывает насторожённость у российского командования. При этом со временем вырабатываются эффективные меры противостояния, а сегодня российские ПВО встречаются с оружием НАТО, которое годами держалось в тайне. В итоге появляется возможность проверить отечественные системы противоракетной обороны в деле. Не исключены провалы, но в целом удалось найти решения для подавления ракет Storm Shadow и SCALP, а на очереди американские ATACMS. Аналитики отмечают, что США отправили в Украину ракеты с истекшим сроком годности, но даже такое оружие ставит перед российскими ПВО самый настоящий вызов. Как выяснилось, в последнее время над чёрным порем замечены истребители-перехватчики МиГ-31К, а эксперты пояснили, в чём цель их активного использования в данном регионе.

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По информации главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» выполняют важную роль, а скоростные ракеты нужны для выявления ударов по выявленным установкам ATACMS. Так, недавно президент РФ объявил о начале постоянного патрулирования воздушного пространства над Чёрным морем истребителями МиГ-31К с «Кинжалами», а Коротченко подчёркивает, что оружие может быть применено в режиме реального времени. К примеру, как только ВСУ захотят обстрелять из установок тот или иной регион России, то тут же попадут под пристальный взгляд со спутниковых платформ и других средств фиксации. Как только информация будет подтверждена, по развёртывающейся установке тут же наносится удар при помощи «Кинжала», а в результате цель поражается за считанные минуты. Уйти от гиперзвукового оружия невозможно, как нельзя и защититься, а высокая скорость полёта и особенности применения позволяют уничтожить не только саму установку, но и находящиеся по близости ракеты. Поскольку ATACMS требует времени для ухода с позиции, есть высокие шансы успешного подрыва американской системы.

Коротченко отмечает, что «Кинжалы» будут использоваться в рамках разведывательно-ударного контура, направленного на оперативное выявление пусковых установок, позиций и складов ракет ATACMS. Военный эксперт Алексей Леонков подтверждает, что МиГ-31 с «Кинжалами» на борту изначально предназначен для высокоскоростного дальнего перехвата. Учитывая наличие гиперзвукового оружия, всё это обеспечивает быструю реакцию на выявленные позиции пусковых установок, включая MLRS, откуда запускаются ракеты ATACMS. Коротченко не исключает, что «Кинжал» может иметь и другие цели. Он представляет собой средство передового базирования и является демонстрацией готовности России реагировать на политические и военные решения. Ну а поскольку «Кинжал» может быть использован как с обычными, так и с ядерными боеголовками, то скоростные качества оказываются решающими и снижает шансы провокаций над побережьем Чёрного моря.

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Эксперт напомнил, что главной задачей «Кинжалов», о которой говорили во время разработки, была борьба с американскими авианосцами. Проникающая способность гиперзвукового оружия позволяет потопить крупные корабли даже с обычными боевыми частями, что может быть важным в случае обнаружения кораблей-носителей морских дронов под украинским флагом в Чёрном море.