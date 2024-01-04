Среди мирного населения жертв нет

В последние дни количество боевых вылетов военной авиации, расквартированной в Воронежской области, резко увеличилось из-за проводимой командованием ВКС масштабной операции по демонтажу украинской военной инфраструктуры. В ходе одного из вылетов произошла авария в виде нештатного схода боеприпасов с пилонов. Это случилось 2 января 2024 года примерно в 9 утра по московскому времени. Количество боеприпасов пока не уточняется, но самое главное, что нет жертв среди местного населения.

В ходе утреннего боевого вылета у одного из боевых самолетов ВКС РФ нештатно сошли боеприпасы. Это случилось в небе Воронежской области над населенным пунктом Петропавловка. В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал. Однако были повреждены сразу 6 домов в частном секторе. Туда уже выехала комиссия, задача которой обследовать место падения боеприпасов и оценить уровень нанесенных аварией повреждений. Губернатор Воронежской области Гусев уже рассказал, что жителям полностью компенсируют нанесенный ущерб. Однако пока часть граждан вывезли из села на время проведения всех работ.

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Также начались следственные мероприятия непосредственно на аэродроме базирования военного самолета. В срочном порядке устанавливают причины аварии, и кто за все это понесет ответственность. В этом плане ситуация чем-то похожа на ЧП в Белгороде, когда с одного из Су-34 «выпала» авиационная бомба и только чудом почти никто не пострадал.