В общем, боеприпас сорвался с креплений.

Несколько часов назад в Белгороде было зафиксировано попадание боеприпаса в дорожное полотно, в результате чего на месте удара образовалась огромная воронка, а близлежащий транспорт и строения получили повреждения. Учитывая, что город фактически является прифронтовым, первая возникшая у всех мысль была — артиллерийский удар. Но оказалось всё гораздо серьёзнее.

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Как сообщило буквально только что Минобороны России, в Белгороде при полёте самолёта Су-34 произошёл «нештатный сход авиационного боеприпаса». Иными словами, боеприпас сорвался с креплений и упал на город, и лишь благодаря счастливому случаю он рухнул на проезжую часть, а не на жилые постройки, последствия чего объяснять, пожалуй, не требуется.

Как отмечают в оборонном ведомстве, жертв нет, но имеются повреждения жилых строений. Что за боеприпас сорвался с самолёта, не уточняется. Минобороны сообщило, что по факту происшествия уже проводится расследование.

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Губернатор Белгорода заявил о том, что в результате инцидента пострадали два человека, значительные разрушения получили четыре квартиры, повреждены четыре автомобиля. Состояние дома на предмет аварийности ещё предстоит исследовать. Всем пострадавшим оказывается помощь.