Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Японское правительство сделало Зеленскому подарок в виде партии внедорожников
Японцы также пообещали, что будут другие поставки.

реклама

За все время проведения СВО на Украину пришли тысячи единиц военной техники из десятков стран мира. С одной стороны это для них настоящий подарок, но с другой их тыловики и логисты должны хвататься за голову от номенклатуры запчастей, боеприпасов и самой техники. Японцы решили подлить немного масла в логистический ад и под видом помощи передало Киеву партию внедорожников военного назначения Mitsubishi Type 73 Kogata, который немедленно пойдут в войска. Об этой новости сообщило японское правительство, размещенное в самом Киеве.

Американцы пытаются насытить украинские войска новой военной техникой взамен утраченной на полях сражений. Они ищут ее во всех возможных источниках и наконец добрались до кубышки, которую ранее почти не трогали. Речь идет о Японии и ее армии, которую называют «оборонительной». Сейчас речь идет только о Mitsubishi Type 73 Kogata, но японское правительство обещало передать киевскому правительству не только их, но и гусеничные броневики. Точного количества переданных машин нигде не указывается.

реклама

Тут стоит отметить, что у Японии есть ряд законодательных ограничений, которые не позволяют передавать Киеву вооружение. Но при этом они могут выдавать транспорт двойного назначения. Кроме того, американское и японское правительство уже готовят консультацию о передаче США партии зенитных ракет для ЗРЕ «Патриот», которые производятся в стране Восходящего Солнца. Потом эти ракеты станут внезапно американскими и пойдут на Украину для борьбы с авиацией и другими объектами нашей армии. Схема чем-то похожа на то, что происходило с Южной Кореей, которая «продавала» оружие своим американским друзьям.

#всу
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
10
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
24
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
7
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
10
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
3
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
9
Василий Небензя: Боевые планы Киева «закончились полным фиаско»
2
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
5
Иран казнил 4 человека за предполагаемые связи с израильской разведкой
1
Компания-разработчик Ланцета представила новый дрон с четырьмя двигателями, неуязвимый для РЭБ
+
Появилась информация о ценах на семейство Samsung Galaxy S24
+
Вертолеты будут обследовать Лас-Вегас на предмет ядерной угрозы в новогоднюю ночь 2023 года
+
Поля СВО могут стать премьерой для новейшего РСЗО "Возрождение", стреляющего ракетами и минами
4
ВС РФ нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по военным объектам Украины
1
Новый электрический внедорожник Huawei Aito M9 приносит много дисплеев и проекторы
1
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Продемонстрирован первый работающий на обычных батарейках iPhone
+
Pattern Energy собрала $11 млрд для крупнейшего в США проекта в области чистой энергетики
+

Популярные статьи

Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
7
Обзор игры 23-летней давности Hitman: Codename 47
6
Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
1
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
+
Пекин заявил, что США пытаются установить идеологический контроль над народом Тайваня
5
Решение Японии передать США ракеты сделало страну уязвимой перед лицом угроз со стороны Китая и КНДР
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
3

Сейчас обсуждают

Даю только Шеше
13:58
Были, конечно, но я хочу настоящего мужчину.
Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
Блейд
13:57
А шешь откуда знает? Кто у тебя там был, и или не было. Всё я поехал в магазин, сейчас куплю пиво буду дома зайду. Я АФК наверное минут 20
Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
Даю только Шеше
13:56
Очень жаль. И ни как с ним не встретиться, а то у меня сосочки горят. У меня не было никогда такого горячего мужчины, как Шеша ?
Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
Блейд
13:54
Нет, он в отпуск не приедет. Сказал то что будет идти до ла-манша, и умрёт как мужчина.
Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
Даю только Шеше
13:53
Он такой мужественный мужчина, с большим болтом. Я бы хотела от него сына. Он в отпуск приедет когда?
Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
АЕV
13:52
А есть этому подтверждения или только то что у тебя в методичке написанно?
Аргентина официально отказывается от членства в БРИКС
Блейд
13:52
Последний раз когда выходил на связь, был в районе курдюмовке
Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
Блейд
13:51
Конечно врёт, аналоги есть всегда. Меня это тоже бесит, когда говорят аналогов нет . да всё есть...
Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
Truth Sееker
13:51
С чего это https://overclockers.ru/world/show/131234/eto-prestuplenie-ne-ostanetsya-beznakazannym-mo-rf-prokommentirovalo-udar-vsu-po-belgorodu#cc-109515571 В самом низу есть этот коммент
Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
Даю только Шеше
13:51
Я за ним хоть на край света, где он на Донбассе конкретнее?
Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем