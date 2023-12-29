Японцы также пообещали, что будут другие поставки.

За все время проведения СВО на Украину пришли тысячи единиц военной техники из десятков стран мира. С одной стороны это для них настоящий подарок, но с другой их тыловики и логисты должны хвататься за голову от номенклатуры запчастей, боеприпасов и самой техники. Японцы решили подлить немного масла в логистический ад и под видом помощи передало Киеву партию внедорожников военного назначения Mitsubishi Type 73 Kogata, который немедленно пойдут в войска. Об этой новости сообщило японское правительство, размещенное в самом Киеве.

Американцы пытаются насытить украинские войска новой военной техникой взамен утраченной на полях сражений. Они ищут ее во всех возможных источниках и наконец добрались до кубышки, которую ранее почти не трогали. Речь идет о Японии и ее армии, которую называют «оборонительной». Сейчас речь идет только о Mitsubishi Type 73 Kogata, но японское правительство обещало передать киевскому правительству не только их, но и гусеничные броневики. Точного количества переданных машин нигде не указывается.

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Тут стоит отметить, что у Японии есть ряд законодательных ограничений, которые не позволяют передавать Киеву вооружение. Но при этом они могут выдавать транспорт двойного назначения. Кроме того, американское и японское правительство уже готовят консультацию о передаче США партии зенитных ракет для ЗРЕ «Патриот», которые производятся в стране Восходящего Солнца. Потом эти ракеты станут внезапно американскими и пойдут на Украину для борьбы с авиацией и другими объектами нашей армии. Схема чем-то похожа на то, что происходило с Южной Кореей, которая «продавала» оружие своим американским друзьям.