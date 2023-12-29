Япония не поставляет военную помощь Киеву напрямую, законы запрещают.

В рамках сложившейся ситуации с противовоздушной обороной у ВСУ, американцы ищут способы их усилить и изыскивают самые разнообразные источники. Например, США уже не могут поставить на Украину ракеты для комплексов «Патриот», так как их банально нет, а производство занимает время и делают их не то, чтобы очень много. Но в мире есть еще одна страна, которая занимается производством этих ракет – Япония. Именно на ее территории развернули заводы по собиранию ЗЦР для зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Именно к ним обратились американцы с предложением передачи этих самых ракет США.

Вот только Япония не может просто взять и передать ракеты американцам. Все дело в законодательстве страны и договоренностях. Однако, как сообщает телеканал NHK, японское правительство и американские представители назначили на январь 2024 года консультацию, в рамках которой решаться все условности и свежие ракеты PAC-2 и PAC-3 пойдут в «цитадель демократии». После чего ЗУР благополучно перегрузят на другие суда и направят на Украину. Стоит отметить, что точное количество передаваемых ракет не уточняется.

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Также вырисовывается аналогичная ситуация со 155-мм артиллерийскими снарядами, но теперь речь идет уже о договорах с Великобританией. Пока точной информации про передачу Англии снарядов нету и вопрос повис в воздухе. Но так или иначе они смогут договориться, так как американцам нужно наполнять украинские артиллерийские погреба 155-мм снарядами, которые сейчас очень быстро заканчиваются. При этом что именно англичане и американцы пообещали взамен японцам никто не знает. Может так получиться, что Япония «добровольно» передает дорогостоящие боеприпасы своим заокеанским друзьям.