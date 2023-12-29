Если выяснится что это заговор - полетят большие штрафы, а может и головы руководителей.

Яйца — один из самых популярных и полезных продуктов питания, которые входят в рацион большинства россиян. Однако в последнее время цены на них растут с такой скоростью, что многие потребители стали задумываться, почему это происходит и как повлияет на их бюджет и здоровье.

Производители яиц столкнулись с еще четырьмя исками от региональных подразделений Федеральной антимонопольной службы из-за повышения цен, сообщает ведомство.

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ФАС заявила: "Если в ходе расследования будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к компаниям могут быть применены гибкие штрафные санкции в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях".

В октябре две ведущие птицефабрики Кемеровской области - Инская и Яшкинская, объединенные в одну группу, существенно повысили цены на яйца - на 32-40% за месяц, при этом сократив затраты на производство. Об этом сообщило Кемеровское УФАС России.

ФАС в Воронежской области сообщила, что цены взлетели у ряда производителей в регионе, среди которых "Птицефабрика Бобровская", СХП "ППХ Заброденское", "Ряба" и у одного сельхозкооператива. По информации ФАС, с сентября они увеличилась на 17-38%

УФАС в Ивановской области сообщила, что цены на яйца резко выросли у двух производителей в регионе - Кинешемской и Ивановской птицефабриках. По некоторым данным, с октября они увеличилась от 17% до 25%

С сентября месяца цены на куриные яйца в Донецкой области увеличились на 9-24 % у четырех региональных производителей - Новоазовской, Пролетарской, Зугрэсской и Амвросиевской птицефабрик, сообщает ФАС.

С января цены в России увеличились в полтора раза. Владимир Путин связал это с ростом потребления и проблемами в производстве и импорте. "Правительство бросают все свои усилия по решению этой сложной ситуации" - заявил глава государства.

С осени цены на яйца резко подскочили. За год они выросли почти на половину, сообщает Росстат. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев заявил РБК, что рынок яиц и куриного мяса не успевает за растущим спросом, вызванный повышением покупательной способности и населения на 3 миллиона человек благодаря присоединению новых территорий.

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Минсельхоз заявляет, что после праздников не будет повышения цен на яйца и мясо, так как будут приняты меры по расширению производства и увеличению поставок из других стран.