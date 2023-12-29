Эксперты называют ФАБ-500 с УМПК большой проблемой для ВСУ.

В рамках проведения военной специальной операции на территории Украины, Российская Федерация использовала ряд технических нововведений, который приходятся противнику не по душе. Речь идет не только про барражирующие боеприпасы модели «Ланцет», но и про универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Обвес для классических авиационных бомб, превращающий их в управляемые, появился еще до начала СВО, но широкое распространение получил именно на ней. Минобороны РФ регулярно постит кадры использования таких бомб на своих страницах в социальных сетях.

25 декабря 2023 года, российское МО выложила целую серию кадров с применение УМПК ФАБ-500, которые ударили по украинским позициям и нанесли фатальный ущерб для живой силы и серьезные повреждения укреплений. На кадрах можно увидеть использование одновременно двух боеприпасов, которые метко попадают в намеченную цель. В этом заключается их выгодное отличие от простых авиабомб. Пример использования бомб без УМПК можно увидеть на кадрах из сектора Газа, где ЦАХАЛ вовсю их использует и города буквально превращаются в руины.

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Русские универсальные модули планирования и коррекции позволяют «завести» фугасную авиабомбу точно в нужное место. Даже при подавлении модуля ГЛОНАСС с помощью систем РЭБ, УМПК продолжает двигаться по инерции и долетает до нужной точки со слегка уменьшившейся точностью. Сейчас Вооруженные силы нашей страны используют с УМАК два типа авиационных бомб: ФАБ-500 и ФАБ-1500.