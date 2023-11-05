В армии понимают, что у Российской Федерации есть огромное количество запасов таких боеприпасов

Активное применение российскими Воздушно-космическими силами управляемых бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) против позиций Вооруженных Сил Украины становится все более распространенным явлением. Одновременно свободнопадающие бомбы из арсенала российской боевой авиации практически исчезли, что вызывает недовольство у военных ВСУ.

реклама

Сейчас российские ВКС активно переходят к массовому применению управляемых авиабомб, и комплекты УМПК запущены в серийное производство. Воздушные налеты имеют место, однако российские самолеты избегают зоны действия украинской ПВО, выполняя задания с большого расстояния. Украинские военные сталкиваются с проблемой борьбы против этих бомб. Требуется разработать эффективные методы противодействия этой угрозе, поскольку российская армия имеет значительное количество старых бомб, которые можно модернизировать.

Один из украинских военных поделился своим мнением после того, как на Херсонском направлении было зарегистрировано 38 управляемых авиабомб ФАБ-500М62 УМПК за один день.

"Что же нам придумать против этой напасти? Должен быть какой-то выход, потому что у противника, похоже, еще много старых бомб под доработку", - заявил боец.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее отмечалось, что Россия располагает большим количеством свободнопадающих авиабомб, однако их применение в условиях противодействия украинской ПВО было ограничено. Выпуск УМПК в серийное производство сделал эту проблему неважной, что немедленно повлияло на частоту и силу ударов по позициям ВСУ.