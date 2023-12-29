Сегодня наибольшее внимание прессы и информационных агентств приковано к событиям, происходящим вокруг Авдеевского укрепрайона. Русская армия почти взяла Авдеевку в клещи, а один из флангов подошел к Орловской магистрали почти на 1,5 км. Однако боевые действия ведутся не только там, но и на Артемовском направлении и там также намечается окружение сил ВСУ нашими войсками. Сегодня наши военкоры со ссылкой на собственные источники и анализ происходящего, рассказали про продвижение ВС РФ юго-западнее от Бахмута и садового товарищества «Чернобылец». Сообщается про углубление в 400 и ширину в 700 метров на данном участке фронта.

Русская армия уверенно, хотя и с серьезным сопротивлением со стороны ВСУ, продвигается около СТ «Чернобылец», расположенное к югу от Бахмута. Маневр нашей армии заключается в продвижении по высотам, которые позволяют хватить расположенную в низине Клещеевку, которая является местной точкой напряжения и не дает действовать нашим войскам в полную силу. Разумеется, украинское военное командование видит наш маневр и стремится его купировать, но несмотря на все попытки ВС РФ движется вперед.

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Не стоит и расписывать насколько серьезное преимущество в современной войне дает занятие господствующей высоты. Особенно той, которая расположена около позиций противника, отлично просматриваемой с этой самой высоты. Охват киевских войск в Клещеевке даст возможность наносить более эффективные удары и снизит риски для наших военнослужащих. Также это позволит вовремя замечать продвижения врага и купировать эти попытки артиллерийским огнем.