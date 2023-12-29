Иск подал в суд продюсер сериала "Бригада".

Александр Иншаков, российский актёр и продюсер сериала «Бригада» решил, что будет подавать иск на блогера Анастасию Ивлееву за то, что она организовала скандальную вечеринку в Mutabor. Напомним, что на неделе блогерша отмечала день рождение, и сделала она это очень ярко. Принцип вечеринки – «almost naked», то есть почти голые. В Mutabor были приглашены многие российские звёзды, удивив своими нарядами, а точнее, практически их отсутствием. И звезд, пожелавших оголиться, набрался полный зал. Удивляли своими нарядами многие - от Филиппа Киркорова, Лолиты, Димы Билана, Ксении Собчак, Глюкозы до малоизвестных российским зрителям рэперов и моделей.

Но больше всех запомнился менее известный рэпер Николай Васильев под псевдонимом Vacio. Пришёл он полностью голым, помимо одного носка от «Баленсиаги». Носок был не на ноге. На спине гласила фраза с ошибкой: «Уроды бояться красоты». А уже на следующий день за пропаганду ЛГБТ был отправлен в изолятор на пятнадцать суток, где он записывал видео с извинениями.

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Также вечеринка состояла из двух частей, поэтому после первой части со звёздами на вторую часть пришли и обычные люди, заплатив за билет около пяти тысяч рублей. Даже приход полиции на первую часть вечеринки не остановил людей в попытке увидеть блогершу Анастасию Ивлееву

Александр Иншаков требует взыскать с Ивлеевой один миллиард рублей со словами о том, что подобным звёздам нужно указывать их место, иначе они перейдут абсолютно все границы.

Если он выиграет дело в суде, то обещает, что все полученные деньги будут отправлены в фонд поддержки СВО, семьям тех, кто на фронте, инвалидам и раненым. То есть тем, кто больше всего нуждается в материальной поддержке на данный момент.

Иск, который собирается подавать Александр Иншаков, будет коллективным. Уже собралась масса людей, которые хотят его поддержать. Отметим, что все видео с вечеринки выкладывали в социальные сети. И там можно наблюдать множество негативных комментарий по поводу данной вечеринки. Большая часть недовольна тем, что пока другие сражаются за Россию, за их Родину, они устраивают подобные мероприятия. «Вместо того, чтобы носить бриллианты на своей пятой точке, лучше бы отправила деньги семьям погибающих на СВО», - пишет один из недовольных данным событием людей в комментарии к посту.

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Все именитые участники вечеринки уже успели извиниться, но для гневных людей их слова не кажутся искренними.