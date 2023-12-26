Ребята не ожидали таких восторженных отзывов.

Специалисты из Mundfish раскрыли, как создавались Левая и Правая Близняшки из Atomic Heart. Близняшки – телохранители Дмитрия Сеченова, пугающие, но женственные балерины-роботы, ставшие узнаваемым символом шутера.

Как рассказывают разработчики, изначально стояла цель создания телохранителей Сеченова – так и появилась идея создать Близняшек. Разработчики хотели сделать их образ элегантным и грациозным, однако вместе с этим внушающим опасность.

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Персонажей создавали почти восемь месяцев. Первоначальный дизайн мало чем напоминает конечный результат, и сам концепт менялся много раз.

Боевой стиль сестер основывается на художественной гимнастике – это можно понять по упражнениям с лентой. Элементы, взятые из балета – это пуанты, которые могут принять форму специальных туфель и маска. В студии прямо называют персонажей образом-воплощением балерин и гимнасток. Для того, чтобы достовернее воссоздать героинь в графике, разработчики пригласили Аниту Пудикову – профессиональную балерину, выступающую в Большом театре.

Первое официальное появление Близняшек случилось в 2021 году, когда вышел трейлер к игре. По словам разработчиков Mundfish, в компании не ожидали такого ажиотажа и восторга вокруг сестер, однако они испытывают благодарность к аудитории и рады тому, что трудились не зря.

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Дополнение к Atomic Heart – «Узник Лимбо» выйдет 6 февраля следующего 2024 года.