Студия Mundfish стремится улучшить шутер Atomic Heart и внимательно следит за отзывами игроков.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

Для решения некоторых проблем, о которых сообщалось, студия выпустила два патча: 1.3.3.0 и 1.3.3.1. Они направлены на исправление ошибок, обнаруженных как в консольной, так и в ПК-версиях игры.

Первый патч исправляет ряд проблем, связанных с сюжетными квестами и сражениями. В частности, исправлена ошибка, из-за которой игра вылетала во время сражений с балеринами. Кроме того, патч также включает исправления для настроек, связанных с языком голоса и яркостью. Наконец, патч убирает спорный кадр из мультсериала "Ну, погоди!" это было воспринято как имеющее расистский подтекст. Второй патч специфичен для Steam-версии игры и устраняет проблемы, связанные с зависанием среды. Этот патч призван сделать игру более плавной и приятной.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Забегая вперед, Studio Mundfish планирует внести в игру дальнейшие улучшения. В частности, они планируют внести изменения в систему достижений и предоставить дополнительные настройки, связанные с полем зрения, размером субтитров и пользовательским интерфейсом. Продолжая прислушиваться к отзывам игроков и внося улучшения на основе этих отзывов, Studio Mundfish надеется сделать игровой процесс еще лучше для игроков.