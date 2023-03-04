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Для решения некоторых проблем, о которых сообщалось, студия выпустила два патча: 1.3.3.0 и 1.3.3.1. Они направлены на исправление ошибок, обнаруженных как в консольной, так и в ПК-версиях игры.
Первый патч исправляет ряд проблем, связанных с сюжетными квестами и сражениями. В частности, исправлена ошибка, из-за которой игра вылетала во время сражений с балеринами. Кроме того, патч также включает исправления для настроек, связанных с языком голоса и яркостью. Наконец, патч убирает спорный кадр из мультсериала "Ну, погоди!" это было воспринято как имеющее расистский подтекст. Второй патч специфичен для Steam-версии игры и устраняет проблемы, связанные с зависанием среды. Этот патч призван сделать игру более плавной и приятной.
Забегая вперед, Studio Mundfish планирует внести в игру дальнейшие улучшения. В частности, они планируют внести изменения в систему достижений и предоставить дополнительные настройки, связанные с полем зрения, размером субтитров и пользовательским интерфейсом. Продолжая прислушиваться к отзывам игроков и внося улучшения на основе этих отзывов, Studio Mundfish надеется сделать игровой процесс еще лучше для игроков.