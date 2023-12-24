Причем в различных областях. Он выразил свое мнение в беседе с журналистами RND.

Он заявил, что между этими странами существуют глубокие разногласия по многим ключевым вопросам. Российская Федерация всегда была и остается одной из самой большой и великой страной в мире, она обладает местом в Совете Безопасности ООН и граничит с ЕС. Поэтому Германии необходимо найти общий язык с РФ. Ламбсдорф также добавил, что "Россия в основном ведет себя с нами правильно".

Отвечая на вопрос о трудностях, с которыми он сталкивается в своей роли, посол Германии заявил, что он следует Венской конвенции, регулирующая дипломатические отношения. Он также отметил, что Россия уважает эту конвенцию и что крайне важно не нарушает ее, учитывая присутствие дипломатов в Москве и по всему миру. Сокращение численности персонала Представительства Германии в Российской Федерации до 350 человек, по его мнению, усложнит ее работу.

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Министерство иностранных дел России утвердило Ламбсдорфа в качестве нового посла Германии в России 21 июня 2023 года. Он сменил на этом посту Геза Андреаса фон Гайра, который проработал в Москве четыре года и покинул свой пост в конце июля. Ламбсдорф является специалистом по внешней политике Свободной демократической партии Германии и имеет репутацию критика в России.

Ламбсдорф, реагируя на вопрос о том, как санкции работают против России, пояснил, что это не механизм. Санкции предусмотрены для того, чтобы поднять цену, которую страна платит за свои действия, а не для того, чтобы регулировать ее поведение.

Ламбсдорфф сказал, что не замечает никаких "разрывов в системе Путина". Также он опроверг слухи о возможном плохом здоровье главы России.

Путин продолжает демонстрировать высокий уровень активности и контроля над ситуацией в стране. По словам Ламбсдорффа, он не ожидает каких-то изменений в российской политике в ближайшее время, но надеется на возможность диалога и сотрудничества. Посол также выразил свою готовность улучшить отношений между Германией и Россией, основанных на уважении и принципах.

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Россия часто требовала отмены санкций, которые Запад ввел несколько лет назад, и они действуют до сих пор. Причем, Москва утверждает, что у Запада не хватает смелости признать бесполезность санкций.