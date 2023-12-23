Пока что заменят один танковый батальон.

Невероятно, но факт – у Кипра есть свои бронетанковые силы и более того они используют русские ОБТ Т-80У. И вот недавно прошло заседание местного парламента и там решили заменить старые машины на что-то более новое. При этом, как выяснилось, у Кипра на вооружении целых 81 Т-80У. Про новость о замене наших машин на нечто более новое сообщает издание Filelefteros со ссылкой на свои источники. При этом командование стоит на распутье, так как в 204 году им нужно переоснастить целый батальон, а что выбрать – пока непонятно.

Используемые киприотской армией ОБТ Т-80У российского производства хотят заменить на нечто более новое и актуальное. Официальные власти пришли к такому решению и дали добро на замену пока одного танкового батальона. При этом рассматривается несколько вариантов боевых машин на которые пересядут кипрские танкисты. В первую очередь это французские ОБТ «Леклерк» или AMX-10RC, но тут есть один нюанс и заключается он в чрезвычайно большой стоимости AMC-56 Leclerc, а у колесной машины нет бронирования. Также киприоты посматривают в сторону израильского ОБТ «Меркава 4» и видимо их не смущает, то, как горят еврейские танки в секторе Газа. Причем вариант с «Меркавой».

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Немного странно выглядит тот факт, что кипрские военные не хотят закупить русские Т-90. Это было бы логично, так как органы управления и СУО довольно похожи. Да и общая компоновка боевых машин имеет много общего и не потребуется много времени для переучивания военнослужащих. Что интересно, правительство Кипра вовсю рассказывает, что их Т-80 не пойдут на Украину, а скорее всего будут проданы Сербии. Напомним, что совсем недавно они продали сербам несколько штурмовых вертолетов Ми-35.