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МО РФ показало боевую работу Ми-35 и Ми-8 по поражению бронетехники и командных пунктов ВСУ на СВО
Российские вертолёты ракетными залпами накрыли местоположение украинской армии в зоне проведения спецоперации
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   Отечественное МО показало кадры боевой работы экипажей Ми-35 на территории, где проводится российская спецоперация. Во время патрулирования ЛБС были поражены замаскированные командные пункты и бронетехника принадлежности ВСУ.

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   Получив цели на миссию, вертолётный отряд состоящий из транспортно-боевого Ми-35 и Ми-8 сил ВКС РФ, отправился на передовую. Движение происходит на сверхмалых высотах с постоянным выполнением противозенитных маневров. Делается это не просто так, а во избежание обстрела украинских сил ПВО.

   Как только вертолёты выходят на указанные в лётном задании объекты, проходит молниеносная атака. По целям наносится огневой залп из 80-мм НУРов. 


Ми-35. Источник фото: rg.ru


   Ми-35 относится к классу гибрида ударных и транспортных вертолётов. Потомок и логичная линейка в развитии Ми-24. Благодаря своим широким возможностям он может поражать бронетехнику и личный состав оппонента, прикрывать действия мотострелков и танковых отрядов, высаживать десант и в случае необходимости эвакуировать раненых бойцов. Есть у Ми-35 и возможность транспортировать грузы, которые можно загрузить в кабинный отсек или прикрепить прямо на внешней подвеске. Экипаж состоит из двух человек.

   Максимальная скорость транспортно-боевого вертолёта равняется 310 км/ч. Вооружён ракетами против танков "Штурм-В" и автоматической 23-мм пушкой. Есть в комплекте и так называемые НУРы - неуправляемые ракеты, пулемёты и даже авиабомбы.

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   Именно в результате сверхуспешных действий российской авиации украинское контрнаступление захлебнулось в самом начале.

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#ми-8 #мо рф #ми-35
Источник: topwar.ru
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