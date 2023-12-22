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Ровер Perseverance и беспилотный вертолет Ingenuity уже проработали 1000 дней на Красной планете
Perseverance был разработан для исследования кратера Езеро и 18 февраля 2021 года совершил посадку.

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Роверы высаживаются на Марс для различных целей, в первую очередь для исследования и сбора ценных научных данных. Одной из ключевых задач является поиск признаков прошлой или настоящей жизни на Красной планете. Исследуя поверхность, роверы могут дать представление о геологической истории и потенциале обитаемости. Они могут анализировать горные породы, искать органические соединения и исследовать наличие воды — все это имеет решающее значение для понимания возможности жизни на Марсе.

Сбор образцов почвы — еще одна важная задача роверов. Пробурив поверхность Марса и получив образцы, ученые смогут изучить состав и свойства почвы. Эти образцы могут раскрыть информацию о геологии планеты, истории климата и потенциальных ресурсах. Анализ почвы также может помочь определить, содержит ли она какие-либо следы микробной жизни или других органических материалов.

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Помимо поиска признаков жизни и сбора образцов почвы, марсоходы используются для изучения марсианской атмосферы, погодных условий и климата. Они могут измерять температуру, давление, влажность и характер ветра, предоставляя данные для понимания динамики атмосферы. Эта информация будет полезна для будущих миссий человека на Марс, поскольку она помогает ученым разрабатывать технологии и стратегии для поддержки проживания людей на планете.

Марсианский вертолет НАСА под названием Ingenuity успешно продемонстрировал полет на Марсе с использованием двигателя 19 апреля 2021 года. Это был первый управляемый полет с двигателем на другой планете. Ingenuity — это небольшой и легкий вертолет, оснащенный камерами и научными приборами для захвата изображений и сбора данных с поверхности.

Атмосфера Марса создает проблемы для полетов из-за меньшей плотности воздуха и меньшей гравитации по сравнению с Землей. Однако успех Ingenuity показал, что управляемый полет на Марсе действительно возможен. Это открывает новые возможности для будущих миссий, поскольку вертолеты могут обеспечить уникальную перспективу и доступ к областям, недоступным для марсоходов. Воздушные транспортные средства могут помочь в разведке мест, составлении карт местности и даже в поддержке исследовательских усилий будущих пилотируемых миссий.

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Perseverance и Ingenuity 13 декабря 2023 года достигли своего 1000-го марсианского дня (сола) на планете. Собранные образцы грунта предполагается доставить об  ратно на Землю для дальнейшего исследования примерно через 10 лет. Вертолету же, несмотря на многочисленные сбои в связи, удалось совершить множество полетов.

#марс #perseverance #ingenuity #ровер
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