Выполняя поставленную задачу русские, вооруженные силы нанесли ночной удар по военному аэродрому ВС ВСУ в Староконстантиново Хмельницкой области. В ходе удара были использованы дроны-камикадзе «Герань» российского производства. Согласно полученным от наших военнкоров и украинских пабликов информации, удары нанесли по военной инфраструктуре аэродрома и размещенным на нем фронтовым бомбардировщикам Су-24, которые используются для пуска ракет «Воздух-земля».

Военный аэродром в Староконстантиново был подвергнут ночному налету дронов-камикадзе серии «Герань», которые украинские СМИ продолжают называть «Гахедами». При этом цель удара предельно проста – уничтожение размещенных там двух звеньев фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые были переделаны под возможность пуска франко-британских ракет класса «воздух-земля» Storm Shadow/SCALP, доставляющие немало проблем русским вооруженным силам. Более подробной информации про последствия ударов по военному объекту ВСУ, к сожалению, нету, так как по заявлениям Юрия Игната (официальный спикер ВС ВСУ) больше такие данные в открытых источниках они публиковать не будут.

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Стоит понимать, что русские военные наносят регулярные удары по военным аэродромам ВСУ с целью лишить Воздушные силы киевской армии имеющихся самолетов. Также в ходе налетов уничтожаются склады с боеприпасами и места хранения ГСМ. Что интересно, аэродром в Хмельницкой области в перспективе сможет быть использован для базирования переданных ВСУ американских истребителей F-16 и возможно после их передислокации по нему начнут наносить более частые и массированные удары.