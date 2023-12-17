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В результате опыта, полученного в зоне проведения спецоперации, стало понятно, что бронетехника обеих сторон крайне уязвима для атак высокоточным оружием, способным поразить верхнюю полусферу бронированной машины. Доказательства этому можно было наблюдать на кадрах, полученных в рамках украинского контрнаступления, когда бронетехника уничтожалась барражирующими боеприпасами и FPV-дронами.
Русские танки в этом плане оказались более подготовленными за счет так называемых «козырьков», презрительно называемых ранее «барбекюшницами» или «мангалами». А вот теперь Минобороны РФ сообщает про получение танками серии Т-80БВМ новой защиты от высокоточного вооружения, в том числе – дронов.
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Согласно полученной от Минобороны России информации танки Т-80БВМ стали штатно оснащать специальной защитой, способной прикрыть тяжелую машину от атак дронов разных модификаций. Ранее такие улучшения проводились в полевых мастерских. Это резко повысит выживаемость каждой отдельной машины и спасет не один экипаж.
Ранее проходила информация, что на танки начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы для прикрытия машины от высокоточного вооружения и дронов. Устройство называется «Волнорез», и он банально глушит вражескую электронику, не давая той уверенно действовать в районе работы комплекса.