Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Русские ОБТ Т-80БВМ станут оснащать новой защитой от высокоточного оружия и дронов
Помимо "Волнореза" танки оснащают специальной защитой, способной прикрыть тяжелую машину от атак дронов разных модификаций

реклама

В результате опыта, полученного в зоне проведения спецоперации, стало понятно, что бронетехника обеих сторон крайне уязвима для атак высокоточным оружием, способным поразить верхнюю полусферу бронированной машины. Доказательства этому можно было наблюдать на кадрах, полученных в рамках украинского контрнаступления, когда бронетехника уничтожалась барражирующими боеприпасами и FPV-дронами.

Русские танки в этом плане оказались более подготовленными за счет так называемых «козырьков», презрительно называемых ранее «барбекюшницами» или «мангалами». А вот теперь Минобороны РФ сообщает про получение танками серии Т-80БВМ новой защиты от высокоточного вооружения, в том числе – дронов.

реклама

Согласно полученной от Минобороны России информации танки Т-80БВМ стали штатно оснащать специальной защитой, способной прикрыть тяжелую машину от атак дронов разных модификаций. Ранее такие улучшения проводились в полевых мастерских. Это резко повысит выживаемость каждой отдельной машины и спасет не один экипаж.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ранее проходила информация, что на танки начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы для прикрытия машины от высокоточного вооружения и дронов. Устройство называется «Волнорез», и он банально глушит вражескую электронику, не давая той уверенно действовать в районе работы комплекса.

#сво #всу
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Русские военные потеснили морпехов ВСУ к востоку от села Крымки на левом берегу Херсонской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
7
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
26
Спутниковый интернет Илона Маска скоро может стать доступен на смартфонах
1
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
15
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
6
В России построят 7 новых атомных электростанций
3
MSI представила первую за долгое время видеокарту в серии Cyclone
+
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
3
Китай запустил на орбиту сверхсекретный многоразовый космический самолет
2
Киты за сутки инвестировали в Dogecoin $127 млн
+
На Android станет проще импортировать изображения из Google Фото в приложения
+
В грунте с астероида Бенну в изобилии присутствуют редкие материалы
2
Появился подробный график запуска видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
1
Российские разработчики работают над модернизацией систем РЭБ Лесочка
1
Японский робот-гуманоид на базе ChatGPT научился самостоятельно имитировать человеческие позы
1
НАСА показало, как космический корабль входит в атмосферу
3
На Дальнем Востоке построили один из крупнейших мостов в регионе
+
Черные дыры могут поглотить звезды Хокинга изнутри
2
Игровой флагман ASUS ROG Phone 8 уже получил дату анонса
+
Motorola превращает смартфон в спутниковый телефон
1

Популярные статьи

О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
3
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
57
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
3
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
Мини-сериал Сёгун (SHOGUN 2024) - надвигается буря
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
20
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
14
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
6
Почему не стоит покупать видеокарту на вторичном рынке, и какие риски ожидают геймеров на Авито
10

Сейчас обсуждают

Alex 39
12:30
Всё со временем протухает! Бюджетные железяки ещё быстрее протухнут за это время.
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
A224
12:29
посмотри на отпечаток вполне всё хорошо. в пртнципе можно было не перемазывать а сразу биос шить
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Василий Жигалин
12:28
У меня уже год в ноутбуке жидкий металл , Но пора уже менять чтоб не засох, так что все отлично и в ноутах
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
A224
12:28
5 лет это много. некоторые по 2-3 платформы за это время сменят а что для кого целесообразно каждый решает сам
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Сергей Шумаков
12:25
Безмысленно что перестраивать, когда общие понятия процессов вымышленны. Тщательно подменяются основы мифическими деталями. Все уже было и существовало до нас. И к тому же применялось на практике. А п...
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
inchaos75
12:22
Что за чушь? Чипсет если и играет какую то роль в скорости то на страшные 0,1%
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
Alex 39
12:21
Ну и что что консистенция утеряна? Теплопроводность таки не пострадала
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Даниил Дубинин
12:21
Да, да старый 80 летний индус который с 9 лет занимается огранкой алмазов передает опыт поколений своему внуку.....красиво, только не стоит забывать что сейчас многое зависит от техники и оборудования...
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
Саша Головач
12:17
Хотя бы посмотри прошлые модели super и их цены, прежде чем тут выписывать
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
Giorgi Kereselidze
12:17
Тут палки с двух концов Европа знает что без её спецов и технологий та же Индия загнётся.каяество то уже не будет.ну к примеру берём иномарку китайскую и европейскую.китай сразу загибается а вот евро ...
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем