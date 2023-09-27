Ранее в корпорации сообщалось, что запланировано начало производства боевых машин семейства Т-80

Государственная корпорация «Ростех» отправила в Вооруженные Силы Российской Федерации новую небольшую партию танков с единой газотурбинной силовой установкой Т-80БВМ. Судя по всему, в ближайшее время новые боевые машины прибудут в зону Специальной Военной Операции.

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Ранее руководством корпорации сообщалось, что для производства одних из лучших советских танков будут выделены мощности некоторых машиностроительных предприятий, находящихся в составе «Ростеха». На каком именно заводе были произведены данные боевые машины, неизвестно. Учитывая, что эшелон состоял исключительно из танков Т-80БВМ, есть вероятность, что это первая партия техники Омского завода транспортного машиностроения.

Западные военные эксперты считают, что выпуском данных танков Россия наращивает общее производство танков. В то время пока на Курганском машиностроительном заводе во всю кипит производство танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», выпуск боевых машин Т-80БВМ можно было без труда наладить в Омске, не перетягивая при этом производственные мощности «Курганмашзавода».

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